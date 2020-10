Stefania Orlando lite con Elisabetta Gregoraci/ Volano “parole grosse” al Grande Fratello Vip

Nelle passate ore, alla vigilia della nuova puntata del GF Vip, sembra essere tornato il sereno tra Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci. Le due conduttrici erano state nei giorni scorsi le protagoniste di un brutto battibecco durante il quale non erano mancate accuse reciproche anche molto pesanti. Subito dopo l’ultima puntata del reality, infatti, Stefania aveva tentato un chiarimento con l’amica Matilde Brandi e proprio durante la loro conversazione si era intromessa anche Elisabetta Gregoraci, facendo esplodere lo scontro verbale con la Orlando. Se l’ex di Briatore aveva preso le difese della Brandi contestando a Stefania di intromettersi in ogni discussione, quest’ultima era intervenuta a gamba tesa replicando con vigore: “Ma cosa stai dicendo, mi sono mai intromessa nelle vostre discussioni? Se esce fuori la verità, tirala fuori prima no? E non soltanto quando io rispondo”. Tra le due era proseguito un battibecco che si era concluso con un nulla di fatto, almeno fino alle passate ore quando, complice una serata all’insegna del karaoke, le due conduttrici si sono riavvicinate per volere soprattutto di Stefania Orlando che ha teso per prima la mano.

STEFANIA ORLANDO, TORNA IL SERENO CON ELISABETTA GREGORACI

Dopo la serata karaoke andata avanti fino a notte fonda, Stefania Orlando ha voluto chiarire definitivamente con Elisabetta Gregoraci: “Io volevo tanto parlare con te, ma mi sembrava che tu schivassi il mio sguardo”, la ha confidato. Tra le due però il muro che si era venuto a creare dopo la lite è ben presto crollato dopo un abbraccio: “Ma scherzi, non abbiamo più parlato ma io non ti evitavo”, ha replicato la ex moglie di Flavio Briatore. La Orlando si è mostrata ancora particolarmente scossa e dispiaciuta per lo scontro ed ha spiegato come quello sfogo fosse stato dettato da un momento di forte nervosismo: “Credimi che per te ci sono state sempre parole belle, in certi momenti si dicono cose che non si pensano”. A manifestare un certo dispiacere per l’accaduto è stata anche la Gregoraci che ha ammesso: “Ci ero rimasta male infatti, ma per me ora va tutto bene”. Ad assistere alla loro riappacificazione anche Matilde Brandi, malinconica all’idea che oggi possa lasciare definitivamente il GF Vip. Le tre donne si sono così strette in un abbraccio che da un lato, per Stefania, ha rappresentato la pace con Elisabetta, e dall’altro un gesto di incoraggiamento per l’amica Matilde.



