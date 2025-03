Dopo settimane di scontri e critiche, prima della nuova diretta del Grande Fratello, è arrivato un abbraccio di pace tra Stefania Orlando e Lorenzo Spolverato. Un gesto che ha spiazzato il pubblico e del quale Alfonso Signorini ha poi chiesto spiegazione all’opinionista in diretta. Stefania ha allora ammesso di essersi sentita in colpa nei confronti del gieffino dopo gli scontri avuti nella Casa.

“L’altra sera ho visto Lorenzo in grande difficoltà, anche per quello che è successo in studio, non soltanto per quello che ho detto io. – ha spiegato Stefania – Ribadisco che non è mia intenzione far star male le persone ma soltanto esprimere delle opinioni e dare delle analisi.” Quindi ha aggiunto: “Mi rendo conto che Lorenzo, come gli altri, sono molto giovani e poco strutturati per delle cose che posso dire, quindi anche a me sono venuti sensi di colpa, così ho voluto sottolineare che le mie sono delle impressioni limitate a quello che succede nella Casa.”

Alfonso Signorini gela Lorenzo mostrando in diretta al Grande Fratello i suoi dispetti a Stefania Orlando

Lorenzo Spolverato si è allora detto molto contento del gesto di Stefania Orlando: “Ho apprezzato davvero tanto, diffidente come sono ho voluto concedermi un passo diverso dal solito.” Le parole di Lorenzo vengono, tuttavia, subito smorzate da Alfonso Signorini, che mostra in diretta i filmati dei suoi ‘dispettucci’ a Stefania: lui che salta con le scarpe sul sul letto, lui che le fa i versi alle spalle mentre lava i piatti. “Io l’ho fatto in simpatia, la imito anche quando dorme…”, è stata la giustificazione del gieffino.