Stefania Orlando/ Piange al Grande Fratello Vip 2020: “Allora mi volete bene!”

Stefania Orlando piange al Grande Fratello Vip 2020, sarà eliminata?

Stefania Orlando in lacrime al Grande Fratello Vip 2020 finalmente capisce che i suoi coinquilini le vogliono bene. Questa è la conquista di questo fine settimana da parte dell’attrice che spesso si è sentita sola nella casa convinta di non essere capita tranne dai pochi intimi che è riuscita a conquistare, Zorzi e Maria Teresa Ruta in primis. A loro adesso si è unita Giulia Salemi che sembra già lanciatissima nei confronti della conduttrice ma questo non ha fermato un suo duro sfogo. Adua del Vesco si è avvicinata a lei, l’ha abbracciata e poi ha rilanciato ‘tu sei indispensabile qua dentro’. Lei ha rilanciato dicendo che aveva solo bisogno di affetto ma in supporto è arrivato subito Tommaso Zorzi che ha consolato l’amica nei panni di Barbara d’Urso mostrandosi sui tacchi e poi calandosi nei panni della conduttrice chiedendole di non piangere dove la telecamera non la inquadra.

Stefania Orlando consolata da Elisabetta Gregoraci ma…

Proprio l’allegro siparietto dell’influencer ha fatto tornare il sorriso a Stefania Orlando che ha ricevuto coccole e baci anche da Elisabetta Gregoraci. A quanto pare le due, donne forti e combattive, alla fine hanno trovato un punto d’accordo per voltare pagina, ma fino a dove si spingerà la loro amicizia adesso? Stefania Orlando poi ha preso le parti di Francesco Oppini quando si è nuovamente sentito attaccato da Dayane Mello parlando con Tommaso Zorzi di quello che la modella continua a fare insinuando cose e misteri sulla loro amicizia ma anche sulla sua sessualità e questo infastidisce non poco il figlio di Alba Parietti. Cosa succederà questa sera nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 in cui la Orlando è di nuovo in nomination?



