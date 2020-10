Stefania Orlando/ Piange per Tommaso Zorzi e attacca Elisabetta Gregoraci…

STEFANIA ORLANDO ATTACCA ELISABETTA GREGORACI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020: E’ FALSA?

Stefania Orlando rischia davvero di diventare l’unica regina di questo Grande Fratello Vip 2020 e non solo perché la Gregoraci potrebbe uscire sotto i colpi della stanza blu, ma anche perché Patrizia de Blanck sta finendo nai guai. Come finirà per loro questa sera? Sui profili ufficiali della trasmissione è stato già annunciato il grande scontro proprio tra Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci accusata dalla conduttrice di giocare un po’ in casa con i sentimenti di Pierpaolo Pretelli. Le due hanno provato un po’ a parlare ma senza andare molto lontano perché la Orlando trova la calabrese priva di ironia e sempre pronta ad essere punta dagli spilli qualsiasi cosa le si dici. Dopo il confronto con lei, la biondina ne ha parlato con Maria Teresa Ruta: “Se ha tutti questi paletti mi chiedo cosa sia venuta a fare qua, sembra che fa una vacanza, o fa sport o prende il sole” e poi alla fine rilancia: “Pensa che io quando è entrata pensavo fosse un ospite no un vero concorrente, forse non è abituata”.

STEFANIA ORLANDO PIANGE PER TOMMASO ZORZI: LUI L’HA TRADITA?

Le parole di Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020 verranno fuori anche questa sera insieme a quelle che ha detto a Pierpaolo Pretelli facendogli notare che forse Elisabetta Gregoraci non è poi così sincera con lui che ha dimostrato sentimenti veri. La conduttrice è convinta che la sua coinquilina sia un po’ falsa e che continui a nascondersi dietro mille scuse per non dire la verità ovvero di non essere interessata a Pierpaolo soprattutto che non ci sarà un futuro per loro fuori dalla casa del Grande Fratello VIp 2020. L’unica persona in grado di intenerire il cuore di Stefania Orlando è Tommaso Zorzi. Per lui la conduttrice ha pianto perché dopo il salvataggio a sorpresa fatto nella scorsa puntata, ha avuto un momento di cedimento convinta che tutti avessero preso quello che è successo come un tradimento.



