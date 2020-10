Stefania Orlando piange per Tommaso Zorzi?/ “Mi dicono che mi hai tradito..”

Stefania Orlando piange disperata. Così è andato il risveglio della bella conduttrice oggi nella casa del Grande Fratello Vip 2020 proprio dopo quello che è successo nella puntata di ieri sera. Forse Stefania scarica un po’ così la tensione ma quando le sue lacrime diventano copiose, ecco spuntare al suo fianco il bel Tommaso Zorzi che chiede subito notizie alla sua coinquilina e mamma televisiva. Proprio ieri sera il dolce influencer ha deciso di salvare Guenda Goria mettendo un attimo da parte Stefania Orlando che ha comunque accettato la sua scelta senza troppe storie. In molti pensano che il suo comportamento sia stato a favore delle telecamere e dei fan di Guenda Goria e quindi solo una tattica di gioco ma lui ha spiegato che in quel momento lei era fragile

Stefani Orlando piange disperata dopo il tradimento di Tommaso Zorzi

Purtroppo stamattina Stefania Orlando non l’ha presa molto bene o, almeno, si è nascosta dietro la reazione degli altri inquilini della casa visto che in molti sono andati da lei dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2020 per farle notare il tradimento subito. Questo l’ha ridotta in lacrime e in giardino poi si è sfogata con l’influencer della casa che l’ha pregata di non tenere conto di loro proprio come hanno fatto in queste settimane in cui nessuno si è mai interessati a loro, perché farlo adesso? La conduttrice poi continua: “Ma nessuno ha scelto me! Tutti mi odiano!… Non ci ho fatto una bella figura!”. Tommaso Zorzi cerca un po’ di animarla e rilancia: “Loro non possono condizionare il tuo umore a questi livelli, questo è il loro gioco”



