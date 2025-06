Stefania Orlando criticata duramente per un video in costume da bagno su Instagram: lei risponde a tono e zittisce gli haters

È bastato un video in costume da bagno per sollevare una pioggia di critiche: è quanto accaduto a Stefania Orlando in questi giorni, dopo essersi mostrata in tutta la sua bellezza in bikini. Un video che ha invece attirato i commenti spiacevoli di alcuni hater, ai quali l’ex gieffina ha poi deciso di replicare a tono. C’è chi ha definito di ‘cattivo gusto’ il video in bikini, vista ‘la sua età’; c’è chi invece ha definito l’opinionista ‘rifatta’, commento al quale Stefania ha però replicato con un: “Sono naturale, mi dispiace!”.

“Il problema qui non è l’età ma il gusto, il pudore ed il buon senso”, ha scritto un utente al video di Stefania Orlando; o ancora “A 80 anni ancora con questi video… E basta!”, ha fatto notare un altro utente. La risposta dell’ex gieffina non si è fatta attendere ed è servita a zittire tutti questi hater.

Stefania Orlando risponde agli hater dopo le critiche: “Rabbia ingiustificata”

Stefania Orlando ha accusato questi utenti del web di vivere una “rabbia ingiustificata verso chi si sente tranquilla e serena nel postare un video in bikini”, sottolineando come le donne debbano sempre stare attente a ciò che postano e come l’età sia sempre una scusante per insulti di vario genere. “Da giovani, perché altrimenti possiamo provocare, e da meno giovani perché altrimenti siamo ridicole.”, ha fatto notare allora Orlando, dicendosi stanca del bigottismo e della cattiveria ai quali le donne sono spesso soggette, soprattutto sui social. A deluderla, inoltre, è il fatto che molti di questi insulti arrivino proprio da altre donne, che meglio dovrebbero comprendere il disagio che se ne ricava. Una situazione che Stefania ha infine commentato con un “Che stress!”

