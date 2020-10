Stefania Orlando/ Promesse al marito Simone Gianlorenzi, e su Tommaso Zorzi rivela..

STEFANIA ORLANDO “TOMMASO ZORZI E’ COME UN FIGLIO PER ME”

Stefania Orlando è ancora sotto accusa nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e tutto per via della sua discussa amicizia con Tommaso Zorzi, la stessa che l’ha allontanata da Matilde Brandi. Proprio quest’ultima l’ha accusata di aver preferito le strategie di gioco alla loro amicizia ventennale ma poi hanno avuto modo di chiarirsi, in parte, con il ritorno della showgirl nella casa. Stefania Orlando però non si sposta dalla sua posizione, continua a stare al fianco e a consigliare Tommaso Zorzi gioendo per lui e soffrendo durante le sue crisi. Sulla questione è tornato anche Francesco Oppini che ha voluto parlare con Matilde Brandi dell’amicizia con l’influencer convinto che la sua sia solo una tattica. E’ in quel frangente che la conduttrice non fa altro che confermare il suo affetto per il suo nuovo amico andando oltre e svelando cose che per lei è come se fosse un figlio. I due hanno avuto modo di chiarire anche l’amicizia Stefania-Matilde e la conduttrice a quel punto ha spiegato che le due avevano deciso di mettere tra parentesi i loro trascorsi per aderire alla logica del gioco e non lasciarsi influenzare dal loro rapporto fuori. Tutto chiarito quindi? Sembra proprio di no visto che Francesco Oppini è tornato poi sulla questione ‘paraculo’, un termine che secondo lui non è adatto nè alla questione e nè alla sua persona.

STEFANIA ORLANDO E LA DEDICA AL SUO SIMONE GIANLORENZI: “TI AMO AMORE…”

Il chiarimento servirà a rendere i loro rapporti più distesi? In tutto questo trambusto, in questi pochi giorni che separano la diretta del venerdì e quella del lunedì sera del Grande Fratello Vip 2020, ha avuto modo anche di pensare alla sua vita fuori e, in particolare, al marito Simone Gianlorenzi. Da sola in giardino, Stefania Orlando ha richiamato la sua attenzione ‘amore, amore, sono vestita di bianco come la nostra Margot bianca e profumata, in onore di Margot, mi mancate tanto, tanto, tanto. Quando torno smetto di fumare te lo giuro, ti amo amore’. I due ci hanno regalato già intense emozioni nelle scorse settimane e questo messaggio non fa altro che confermare che non c’è bisogno di figli per ritenersi una famiglia e che loro lo sono già, nonostante tutto. Simone avrà modo di rispondere al messaggio della moglie magari via social o con un video che arriverà nella casa del Grande Fratello vip 2020?



