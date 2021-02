Stefania Orlando/ Pronta ad uscire dal Grande Fratello Vip con Tommaso Zorzi ma poi…

Stefania Orlando allo scontro con Maria Teresa Ruta al Grande Fratello vip 2020?

Tutto è pronto per questo giro di boa per Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020. Lei è una delle concorrenti che è in casa sin dall’inizio e adesso si ritrova a dover fare i conti con un bel guaio ovvero l’uscita di scena di Maria Teresa Ruta. In molti sono convinti che dietro quello che è successo ci siano proprio le sue macchinazioni anche se lei, nelle scorse ore, ci ha tenuto a precisare che per lei la conduttrice è stato un punto di riferimento, la sua ancora nella casa del Grande Fratello vip 2020, ma sarà lo stesso pensiero che si è fatta la conduttrice una volta uscita dalla casa? In particolare ha detto: “Era arrabbiata, ma io posso dire solo cose belle di Maria Teresa. Quando c’era da sostenerla io ero lì. A me dispiace più per lei che per noi. Lei ha fatto un percorso stupendo, meraviglioso e unico. Sempre presente, felice, propositiva. Ammiravo la sua positività. Non ho mai visto Maria Teresa come un avversario ma come una compagna di viaggio”. In molti si attendono il suo ritorno davanti alle telecamere questa sera per una serie di scontri e chiarimenti proprio con la sua amica e con Tommaso Zorzi, sarà uno scontro vero e proprio o solo un arrivederci a ritrovarsi fuori come due amiche?

Stefania Orlando pronta ad uscire con Tommaso Zorzi ma poi…

Ancora una volta, dall’altra parte, Stefania Orlando ha dovuto affrontare un’altra crisi di Tommaso Zorzi che, dopo una furiosa lite con Giulia Salemi, era di nuovo pronto ad uscire. Anche lei ha provato a fermarlo e quando lo ha visto furioso gli ha chiesto di aspettarla, il tempo di mettere una cosa e di uscire con lui. Anche questa volta tutto si è poi placato e i due sono rimasti in casa, ma come andrà a finire questa sera se davvero la Ruta dovesse tornare per affrontarli?



