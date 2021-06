Stefania Orlando punge Bugo “Chi lo conosceva prima di Sanremo?”/ “Grazie a Morgan..”

La schiettezza di Stefania Orlando, ben nota a chi ha seguito il suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip, è netta anche nelle opinioni che ragala su Rai 1 a La vita in diretta. Nella puntata di oggi, 8 giugno, l’ospite di Alberto Matano ha commentato, insieme ad altri, la querelle nata tra Bugo e Morgan e la richiesta di risarcimento del primo ai danni del secondo. Per Stefania, però, non ci sarebbero dubbi: la popolarità acquisita da Bugo è merito anche di quanto accaduto a Sanremo con Morgan. “Ma chi lo conosceva Bugo, scusami? – ha esordito – Sinceramente, se uno va a fare il Festival di Sanremo è perché vuole raggiungere un pubblico nazional popolare, questo non lo conosceva prima di Sanremo e dopo tutta questa faccenda lo ha conosciuto ancora di più.”

Bugo attacca i The Jackal?/ “Carciofi nel c*lo agli ebeti da social”, i fan...

Stefania Orlando dalla parte di Meghan Markle: “Se non fosse stato per lei…”

Stefania Orlando si è poi espressa anche sulla querelle che vede contrapposti Meghan e Harry e la famiglia reale, il principe Carlo in particolare. Controcorrente, l’ex gieffina ha dichiarato: “Secondo me ha ragione Meghan. Carlo non dovrebbe avercela più di tanto con lei, perché lei è stata quella che ha salvato Harry dalla droga, dall’alcol, è stata lei a dirgli ‘Devi rivolgerti ad uno specialista’ quando lui era nel baratro. Quindi, se non ci fosse stata Meghan…. E la nonna, che si dimostra una nonna e non una Regina, mette prima di tutto l’umanità, l’affetto e dopo la corona e questo mi piace molto”.

LEGGI ANCHE:

Bugo vs Selvaggia Lucarelli: "Impari abc giornalismo"/ "Su Morgan si informi..."BUGO HA CHIESTO 240MILA EURO DI DANNI A MORGAN/ Castoldi: "Continua a bullizzarmi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA