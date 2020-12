Stefania Orlando/ Punta un concorrente e lo porta all’eliminazione? Dayane Mello…

Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020 punta un concorrente e lo porta all’eliminazione?

Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020 è davvero l’amica di tutti o c’è qualcosa che non torna nel suo comportamento? In molti sono quelli che la amano e la sostengono. La amano in quanto donna forte e pronta ad aiutare e soccorrere tutti, la amano per il suo senso di maternità nei confronti di Tommaso Zorzi e anche perché sa essere divertente e leggera nelle feste che il sabato sera spesso i vip si concedono, e ora? Dall’altra parte c’è chi continua ad avere dubbi sul suo comportamento e qualcuno avanza l’ipotesi che la conduttrice in realtà miri un concorrente e lo porti alla nomination e addirittura all’eliminazione finale. Non è la prima volta che succede (visto che in passato ne ha fatto le spese anche Patrizia de Blanck) e potrebbe non essere l’ultima. In particolare, in queste ore, a finire nel suo mirino sono state Adua del Vesco e Dayane Mello anche se nessuna delle due è in nomination questa sera.

Stefania Orlando pronta a dirottare le nomination su Dayane Mello?

In settimana tra le tre al Grande Fratello Vip 2020 c’è stata un po’ di maretta con Stefania Orlando che prima ha litigato con Adua del Vesco, salvo poi fare pace dopo aver tirato fuori la questione di Massimiliano Morra e della sua presunta omosessualità, e poi ha fatto lo stesso anche con Dayane Mello. Non è la prima volta che la conduttrice parla male della brasiliana ma poi spesso sono finite insieme a parlare per cercare di chiarire ma le cose non cambiano. Secondo Stefania Orlando la Mello è un po’ troppo altalenante, cambia spesso parere e su di lei non si può contare ed è per questo che parlando con Andrea Zelletta si è detta pronta a nominarla. In questo qualcuno ci ha visto la sua voglia di pilotare un po’ il voto contro di lei, la brasiliana finirà in nomination questa sera?



