Non accenna a placarsi l’ondata scatenata ieri sera da Stefania Orlando al Grande Fratello; in virtù dell’eliminazione da cui era reduce, è stata come di consueto ospite nello studio di Alfonso Signorini ed è proprio in quel momento che si è realizzato un acceso confronto non solo con Shaila Gatta ma anche con Beatrice Luzzi. L’ex concorrente ha infatti letto in diretta un recente post pubblicato su X dove appunto prendeva di mira la ballerina che ancora figura tra gli inquilini della Casa più spiata d’Italia.

Come spoilerato da Beatrice Luzzi – con tanto di bacchettata da Alfonso Signorini – il post pubblicato sui social da Stefania Orlando non ha attirato solo commenti di assenso ma anche il contrario, con tanto di parole pesanti e anche decisamente fuori luogo. I commenti scomposti da parte degli hater e in generale dagli utenti social non sono più una novità e sembra esserne ampiamente consapevole proprio Stefania Orlando che – come racconta LaNostraTv – ha decisamente preso con ironia le bordate digitali che ancora sta ricevendo in queste ore dopo il suo intervento di ieri a Grande Fratello.

Stefania Orlando ‘stronca’ le offese ricevute sui social: “Descrivono voi, non me…”

Stefania Orlando ha le spalle larghe; vive da protagonista il mondo dello spettacolo e non bastano certo i commenti graffianti dei leoni da tastiera per scuotere il suo umore. Ci tiene a sottolinearlo proprio lei con un nuovo post sui social dove rispedisce al mittente le offese e accuse che in queste ore sta incassando su X. “Vedo tantissimi commenti tossici al limite della decenza, ma sono parole che descrivono voi e non me”. Commento perentorio da parte di Stefania Orlando che replica a dovere agli hater: “Aumentate il mio engagement”. Chiusura con emoticon e come sempre una replica con stile, garbo ma graffiante al punto giusto.