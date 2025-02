Stefania Orlando è una delle concorrenti più amate dal pubblico che segue il Grande Fratello. Ma non bisogna dimenticare che per anni è stata un volto Rai apprezzata per la sua professionalità e la sua presenza scenica. Da quando è rientrata nella casa per risollevare gli ascolti del programma è riuscita a creare dinamiche e a instaurare un bel rapporto di amicizia profonda e di stima reciproca con l’attore Iago Garcia, molto amato dal pubblico italiano per la soap Il Segreto che spopolò anni fa.

Però nella mente e nel cuore della concorrente del GF c’è sempre una sola persona: Simone Gianlorenzi, il suo ex marito. Con lui ha condiviso tutto e sono stati insieme per anni prima della separazione che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Nelle ultime ore, confidandosi con Iago sul letto, ha usato parole dolci per l’ex marito: “So che qualsiasi cosa mi possa succedere io so che ho lui con cui confrontarmi e che è l’unica persona di cui mi fido e viceversa anche lui. Quindi credo che sia un traguardo importantissimo e non lo vedo un fallimento”.

Stefania Orlando e il rapporto ritrovato con l’ex marito: “Continua a nutrirmi con la sua presenza”

“Ho recuperato con un lui rapporto, che è diverso da quello di prima, continua a nutrirmi con la sua presenza e so che c’è” ha confidato Stefania Orlando a Iago Garcia nella casa del Grande Fratello. E poi ha continuato dicendo che “le cose cambiano” e che “l’amore si può trasformare, e può evolversi in qualcosa di diverso che secondo me c’è. Quindi io sicuramente avevo scelto la persona giusta”.

Nei mesi scorsi c’è un momento molto bello al GF, in puntata: Stefania Orlando – che ha riabbracciato Anna Pettinelli – ha raccontato la fine della sua storia con Simone Gianlorenzi, finendo per commuoversi. In quel frangente la frase di Shaila Gatta di cattivo gusto aveva fatto infuriare e non poco gli spettatori che amano commentare il tutto sui social perché non è davvero possibile paragonare un matrimonio duraturo come il loro con una storiella come quella che c’è tra Lorenzo e l’ex velina.

