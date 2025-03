Stefania Orlando è tornata sui social dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello. Non sappiamo cosa l’abbia spinta a partecipare a questa edizione dimenticabile con tutti i suoi personaggi, ma possiamo solo ringraziarla e forse chiederle anche scusa. Nel corso della sua avventura è stata trattata malissimo dalla gang dei giovincelli, con a capo Lorenzo Spolverato, in studio da Beatrice Luzzi, poi è stata definita anche come ‘anziana’ per fare televisione. La showgirl ha avuto tanta pazienza, è stata una concorrente perfetta, la regina in assoluto che ha cercato di non farsi mai mettere i piedi in testa da nessuno e a rimettere ognuno al proprio posto.

Lorenzo Spolverato aveva "predetto" l'uscita di Stefania Orlando dal Grande Fratello/ Ecco cos'aveva detto

Stefania Orlando: le prime parole dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello

Terminata la puntata del GF di giovedì 12 marzo 2025, Stefania Orlando ha fatto rientro a casa nella notte e in seguito è tornata in possesso anche dei suoi social. Proprio sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video nel quale ha ringraziato tutti per il sostegno.

Grande Fratello, Francesco Oppini scioccato dall'eliminazione di Stefania Orlando/ Il pungente commento

“Un viaggio emozionante” ha definito quello fatto al GF e si è detta grata per aver conosciuto persone splendide come Luca Calvani, Amanda Lecciso, Pamela Petrarolo, Iago Garcia e molti altri. Un pensiero è stato rivolto anche a Maria Teresa Ruta: “Lei è stata una conferma, una donna straordinaria”.

Grande Fratello, Orlando eliminata: la dedica di Anna Pettinelli rincuora

L’eliminazione di Stefania Orlando dal GF, predetta da Spolverato, ha fatto molto rumore soprattutto perchè ha perso al televoto contro Chiara Cainelli. Quest’ultima ha ottenuto il 58% delle preferenze mentre quattro giorni prima, in un altro televoto, solo l’1%. Qualcosa di molto strano è evidente nel sistema; ormai il televoto è totalmente fuori controllo in mano a fanbase e ai bot, con voti massivi decisamente anomali. Stefania è uscita a testa alta da questa edizione ricevendo una dedica speciale da Anna Pettinelli. L’insegnante di Amici 24 ha sottolineato ogni sgarbo subito dall’amica durante la sua avventura al Grande Fratello, ma ha aggiunto: “Sono fiera di come tu abbia reagito”.

Alfonso D'Apice, brutto gesto a Stefania Orlando al GF/ Bufera web: "Vergogna, non ha imparato nulla!"