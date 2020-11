Stefania Orlando salvata al televoto?/ I dubbi sui sentimenti di Zorzi per Oppini..

Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020 rischierà di essere eliminata?

Stefania Orlando continua ad essere la regina della casa del Grande Fratello Vip 2020 ma su di lei incombe una nomination che (secondo molti fan del programma) non sarà eliminatoria. In quel caso o lei o Massimiliano Morra dovranno lasciare la casa con tutto quello che questo significherà per gli equilibri della casa. L’attore ha spesso fatto la bandierina tra la stanza blu e quella arancione convinto di potersi nascondere dietro la sua voglia di non intromettersi in cose che non sono sue. Dal’altra parte, però, c’è Stefania Orlando che da sempre tiene insieme proprio la stanza in cui si rifugiano anche Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta, cosa ne sarà di loro se anche la Orlando lascerà la casa seguendo così la loro compagna di stanza, Guenda Goria? Il pubblico spera proprio di non poterlo capire perché convinta che la conduttrice non uscirà ma lei di sicuro in settimana non si è fatta buttare giù dall’ennesima nomination, anzi.

Stefania Orlando dice la sua con la lite su Matilde Brandi e…

Stefania Orlando ha insistito con Massimiliano Morra per farlo venir fuori e per farsi conoscere mentre dall’altro lato si è occupato di Tommaso Zorzi invitandolo a capire che forse Francesco Oppini non è un amico speciale come lui pensa e che se lui prova qualcosa di speciale non è detto che lo provi anche lui. Il tutto per aiutarlo a superare il momento di confronto tra Oppini e Dayane Mello, ci sarà riuscita a compiere quella che potrebbe essere la sua ultima missione? Unica nota positiva di questi giorni è stato il momento in cui la conduttrice si è detta certa che a rendere un po’ in salita il suo percorso nella casa sia stata la lite con Matilde Brandi, sarà vero oppure no? Lo scopriremo solo questa sera.



