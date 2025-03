Mattinata agitata al Grande Fratello per Stefania Orlando. La gieffina ha avuto un risveglio pessimo e, appena arrivata in giardino, non ha potuto fare a meno di sfogarsi con le sue amiche, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti. “Che mattina di m*rda oggi”, ha esclamato la Orlando. Al che, le due coinquiline le hanno subito chiesto cosa fosse successo, sospettando che c’entrassero le altre inquiline della Casa. “Svegliano un’ora di prima, non funziona la macchinetta del caffè, poi mi devo trovare tutta questa gente appena sveglia”, ha risposto la conduttrice.

A quanto pare, appena sveglie, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma e Shaila Gatta hanno iniziato a ballare in camera, proprio di fronte al letto di Stefania. Sebbene la musica sia stata messa dalla regia del GF, la 58enne si è comunque infastidita, osservando con disagio la scena. “Non si sa che bisogna insieme a questa gente, con la quale io non ho più niente da dirmi. E neanche voi, pensate io. Poi dici che non è una mattina di m*rda, lo confermo”, ha spiegato Stefania. Jessica ha concordato con lei, dato che, ormai, sembra non voler avere più a che fare con gli altri coinquilini, accusando in particolare Shaila e Lorenzo di sentirsi i ‘padroni’ della Casa.

Stefania Orlando ha un risveglio turbolento al Grande Fratello: il motivo

Il clima in Casa è ormai tesissimo. Anche Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti, che nei mesi avevano stretto una bella amicizia con Lorenzo e Shaila, sembrano aver cambiato fazione, legandosi a Stefania Orlando ed Helena Prestes. Dall’altra parte, insieme agli Shailenzo, ci sono Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli e Giglio, i quali non sopportano affatto Stefania, Helena e Javier. Con l’elezione di Zeudi come terza finalista, l’atmosfera è diventata ancora più cupa, al punto che per molti inquilini è diventato quasi estenuante convivere nella Casa più spiata d’Italia.

Ad ogni modo, domani, giovedì 13 marzo, una tra Chiara, Stefania ed Helena dovrà lasciare la Casa. Indipendentemente dall’esito, si tratterà di una perdita importante, che potrebbe cambiare gli equilibri della Casa. Secondo i pronostici, l’eliminata potrebbe essere la Orlando. Chiara, infatti, ha dalla sua parte le ‘Zelena’, insieme ad un gruppo di spettatori che la ritengono un’ottima concorrente. Helena, invece, è nella Casa sin da settembre e ha costruito una fanbase solida che vuole vederla arrivare in finale. Di conseguenza, Stefania pare essere la concorrente più a rischio di concludere la sua avventura al Grande Fratello.