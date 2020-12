Stefania Orlando/ Scontro al veleno con Adua, e con Giacomo Urtis…

Stefania Orlando e Adua del Vesco, lite al Grande Fratello Vip 2020

Stefania Orlando non ha concluso la serata del venerdì nel migliore dei modi perché dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2020 per lei è arrivato il momento di fare i conti con quello che è successo ovvero la nomination ad Adua del Vesco/ Rosalinda Cannavò. La bella siciliana si è sentita nominare da quella che credeva ormai un’amica per la solita motivazione che pensava ormai fosse messa da parte alla luce del loro chiarimento, ma come è andata a finire tra loro? La sera dopo la diretta le due si sono lanciate in quello che possiamo definire un vero e proprio scontro al vertice in cui Adua ha accusato Stefania di essere cattiva e di voler tirare sempre fuori le stesse cose non per via di quello che prova davvero ma per un piano tutto suo. La lite è stata davvero furiosa e mentre la conduttrice si è lasciata scivolare tutto addosso, l’attrice ha rilanciato al grido di: “Sono io che mi sbaglio, vedo sempre il buono nelle persone”. E se stasera fosse proprio Adua ad essere eliminata dopo il giochetto di Stefania Orlando?

Giacomo Urtis Vs Stefania Orlando: “Anaffettiva” ma lei ammette di avere difficoltà con gli abbracci e..

Proprio la conduttrice è finita in nomination e questa sera rischia di uscire al Grande Fratello Vip 2020 e nei giorni scorsi ha avuto modo di parlarne un po’ con Tommaso Zorzi. Il suo pupillo è in preda alla crisi e alle lacrime per l’abbandono da parte di Francesco Oppini, ma questo non l’ha fermata dal conoscere e parlare con le altre persone. In un primo momento si è confidata e raccontata a Cristiano Malgioglio ma in seguito ha dovuto fare lo stesso anche con Giacomo Urtis che le ha dato della anaffettiva per via della sua poca voglia di abbracciare gli altri. Lei ritiene di essere affettuosa, ma deve ammettere: “È vero che non abbraccio mai anche in famiglia“. A questo proposito Simone le dice che quando gli abbracci sono troppo lunghi si preoccupa perché pensa ci sia qualcosa sotto. A quanto pare c’è qualcosa che la blocca emotivamente, che sia relativo alla fiducia?



