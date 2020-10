Stefania Orlando, sfogo doloroso al GF Vip: “Mai voluto figli”/ “Con mio marito…”

Stefania Orlando si lascia andare ad una confessione dolorosa. Nel confessionale del Grande Fratello Vip 2020, la conduttrice, pensando alla propria vita e al marito Simone Gianlorenzi, si racconta a cuore aperto pensando ai figli che non ha mai avuti. “Non li ho mai voluti. Non ho lo spirito materno. Sono materna con i miei cani, i miei amici, mi preoccupo per tutti”, racconta la Orlando che ammette con sincerità di non aver mai cercato un figlio non sentendo tale desiderio. Stefania si confida anche con le altre donne della casa e a consolarla è l’amica Matilde Brandi, sicura che anche lei abbia l’istinto materno. Ripercorrendo le varie tappe della sua vita, la Orlando, pensando al marito e ai suoi suoceri con cui ha un rapporto stupendo, non trattiene le lacrime pensando a quanto, i genitori del marito sarebbero felici di avere un nipote.

STEFANIA ORLANDO: “UN FIGLIO? SE AVESSI INCONTRATO MIO MARITO PRIMA…”

Stefania Orlando ammette che se avesse incontrato il marito Simone Gianlorenzi prima, probabilmente avrebbe pensato davvero di allargare la famiglia. “Mi dispiace per mio marito e per i miei suoceri. Se avessero un nipote impazzirebbero” – racconta Stefania. “Se avessi dieci anni di meno, se avessi conosciuto mio marito prima. Forse, non lo sono, non ne sono sicura. Ogni tanto penso che ci sia qualcosa che ho tolto”, aggiunge ancora la Orlando. Stefania e Simone Gianlorenzi stanno insieme da 12 anni e si sono sposati nel mese di luglio del 2019. Un grande amore quello della concorrente del Grande Fratello Vip 2020 che, nella casa, lontana dal marito e dai suoi affetti, ha aperto il proprio cuore parlando della maternità.



