Stefania Orlando si “candida” per Ballando con le stelle/ “Devo fare un appello a Milly Carlucci…”

Stefania Orlando, dall’aneddoto sullo strafalcione in Tv all’appello per Milly Carlucci

A partire dal mese di settembre il moto televisivo si riaccende dopo la “sosta” estiva; torneranno ad impreziosire la rete reality, talent e simili e tra questi i telespettatori non vedono l’ora di osservare quello che sarà il nuovo cast di Ballando con le stelle. Il lavoro degli “scout” della trasmissione sembra già essere iniziato con diverse indiscrezioni rispetto a presunti nuovi concorrenti e giurati. Nelle ultime ore, con un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, alla lista dei papabili nuovi ballerini si è “auto-inserita” anche Stefania Orlando.

Come riporta Biccy, Stefania Orlando ha raccontato al quotidiano la sua inettitudine dal punto di vista del ballo, dicendosi anche piuttosto impacciata. Il collegamento è partito dal tema delle figuracce sul lavoro con la conduttrice che ha raccontato: “La prima che mi viene in mente è quella durante il gioco del camioncino a I Fatti Vostri. Un telespettatore al telefono doveva scegliere una busta con un premio misterioso in denaro. Disse di essere non vedente, ma io non sentii; gli offrii un televisore in cambio dei soldi”. Questo lo strafalcione raccontato al Corriere della Sera da Stefania Orlando, che aggiunge: “Io imperterrita: Ma come? Una bella tv a colori! E lui mi risposte: ‘Come le ho detto, sono cieco!… Che mortificazione’“.

Stefania Orlando prossima concorrente di Ballando con le stelle? “Magari imparo qualcosa…”

Restando nel tema delle figuracce in Tv, Stefania Orlando è stata poi incalzata sul tema dei balletti ed è qui che, oltre a dirsi totalmente inadatta, si è lasciata andare ad un vero e proprio appello per Milly Carlucci, conduttrice de Ballando con le stelle. “Incidenti durante i balletti? E quali? Posso fare tutto nella vita ma non ballare. Sono un pezzo di legno, completamente scoordinata: per questo vorrei fare un appello a Milly Carlucci: ti prego, prendimi a Ballando con le stelle! Magari imparo finalmente qualcosa, mi sciolgo!”.

Sicuramente il commento di Stefania Orlando sarà stato ironico, ma le possibilità di vederla nel talent sembrano a prescindere piuttosto basse. Come riporta Biccy, Milly Carlucci tempo fa dichiarò: “Mi piacerebbe mantenere questa cosa di prendere vip che non hanno mai fatto reality. Questo perché in quel tipo di programmi ci si racconta molto e quindi rischieremmo di mostrare storie già narrate altrove“. Dunque, per l’ex concorrente del GF Vip non sembra possa esserci spazio nella prossima edizione di Ballando con le stelle.











