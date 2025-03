L’auspicio di Stefania Orlando per la finale del Grande Fratello: “Spero in Helena”

Stefania Orlando dice la sua sull’imminente finale del Grande Fratello e sul possibile vincitore. L’ex concorrente gieffina, interpellata sulla questione a Pomeriggio Cinque, ha fatto il suo nome, svelando di fatto per chi simpatizza tra i finalisti in gara. “Io spero che vinca Helena!”, ha detto convinta Stefania Orlando durante la puntata di Pomeriggio Cinque. Per l’opinionista di Canale 5, Helena ha fatto un percorso molto importante all’interno della casa e merita questo traguardo.

“Spero che vinca Helena perché è una donna vera, una donna anche molto dura ma che ha pagato per un suo errore”, le parole di Stefania Orlando. L’ex concorrente sottolinea il cambio di passo di Helena, una volta rientrata nella casa. “Lei era stata mandata via dal pubblico, ma lo stesso pubblico l’ha fatta rientrare ed io spero che sia lei a vincere”, ha detto.

Stefania Orlando divide il pubblico del Grande Fratello

La presa di posizione di Stefania Orlando a Pomeriggio Cinque, inevitabilmente, ha creato un po’ di divisioni sui social. C’è chi la ringrazia e si accoda al suo auspicio sulla vittoria di Helena e chi invece allude ad altre dinamiche. “E’ uscita ha organizzato i suoi fan club per poi rientrare, bello vincere facile!”, scrive un utente su X, in risposta al video di Stefania Orlando.

Insomma, il dibattito è abbastanza polarizzante, d’altronde anche nella casa il clima non è sempre dei migliori. Basti pensare alle scintile tra Chiara ed Helena, quando la prima le ha chiesto chi avrebbe preferito affrontare tra Zeudi e Jessica.

Helena non si sbilancia sul nome del possibile vincitore

Una domanda, quella di Chiara, che ha mandato inspiegabilmente su tutte le furie Helena che ha risposto seccata e visibilmente infastidita. “Quanto te la tiri,” è intervenuto sorpreso Lorenzo, con Helena che ha alzato il carico nei confronti di Chiara, dicendo che non è una persona che può considerare un’amica. “Parti prevenuta”, le ha detto la trentina, mentre tentava di spiegarla che la sua domanda era solo uno spunto per fare due chiacchiere in serenità.