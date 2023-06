Stefania Orlando: “Simone Gianlorenzi è stato un grande amore”/ “Siamo riusciti a chiudere con affetto”

Stefania Orlando parla della fine del matrimonio con Gianlorenzi

Stefania Orlando, dopo l’esperienza al GF Vip nel 2020, ha attraversando una profonda crisi con Simone Gianlorenzi che ha posto fine al loro matrimonio. La showgirl, al Corriere della Sera, ha rivissuto la sua storia d’amore: “Ci siamo sposati dopo 12 anni di fidanzamento e lo siamo rimasti per 3. È stato un grande amore. ”

Poi parla della rottura: “Purtroppo anche i grandi amori finiscono. E, come canta Ornella Vanoni “bisogna imparare ad amarsi in questa vita / bisogna imparare a lasciarsi quando è finita”, quando il sentimento si trasforma” Stefania Orlando sui motivi della crisi dichiara: “Non si può spiegare, è difficile, bisogna trovarcisi e viverlo, per capire. Però sono contenta che siamo riusciti a chiudere con armonia, dignità e affetto, senza livori, senza rancori“.

Stefania Orlando: “La mia vita da single mi piace”

Stefania Orlando, dopo la fine della lunga storia d’amore con Simone Gianlorenzi si dichiara single. Ai microfoni del Corriere della Sera, l’ex modella ha svelato come si è sentita dopo la rottura: “All’inizio ti senti persa e smarrita, poi assapori un gusto nuovo. Cerchi di trovare il bello nel brutto. Cominci a vivere non più in condivisione, senza il noi davanti, ma solo l’io. Hai una pagina nuova tutta da scrivere. ”

L’ex gieffina ora ha ritrovato la serenità dedicandosi a se stessa: “Ma sa che c’è? Che la mia nuova vita da single mi piace. Del resto non ho mai avuto paura della solitudine, anzi, anche in coppia ho bisogno di prendermi i miei spazi e i miei tempi. La verità è che se da piccole non ci intortassero con la favola del fantomatico principe azzurro che corre a salvarci sul cavallo bianco, noi donne scopriremmo subito che possiamo salvarci da sole e che siamo complete anche così“.

