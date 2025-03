Nella casa del Grande Fratello una cosa è chiara: i giochi sono ormai alla fine e le maschere iniziano a cadere lasciando intravedere cosa sono realmente i concorrenti, anche se alcuni lo hanno mostrato già e sono comunque stati premiati da alcuni fandom. A scontrarsi dopo la puntata sono stati Stefania Orlando – per molti la vincitrice morale, nel caso in cui non riesca ad agguantare quella effettiva – e Giglio, che non è più riuscito ad emergere da quando Yulia ha lasciato il programma.

Il parrucchiere ha accusato il volto Rai di non saper ascoltare e di non essere coerente. D’altro canto lei non si è lasciata intimidire e, dopo averlo definito un permaloso, è sbottata così: “Non fare l’avvocato difensore di Lorenzo, ma tira fuori chi sei tu veramente”. Una vera e propria sberla metaforica che il concorrente avrà sentito fin nel profondo, e c’è chi sui social festeggia.

Stefania Orlando contro Giglio: “Non fare battutine come un bambino di tre anni”

Si sono create due fazioni nella casa del Grande Fratello: da una parte c’è Lorenzo, che è stato massacrato sia su Canale5 sia su Rai1 dove Gianni Ippoliti lo ha inserito nella sua rassegna stampa a Unomattina in Famiglia, e dall’altra Helena Prestes. Chi riuscirà ad agguantare la vittoria finale? Non si sa, ma nel mentre Stefania Orlando e il concorrente hanno litigato pesantemente subito dopo la puntata.

“Non fare le battutine come un bambino di tre anni” gli ha detto Stefania, sentendosi poi dire di aver dato fin troppe opinioni nella casa più spiata d’Italia. Il problema vero l’ha sottolineato lei: Giglio, così come quelli del suo gruppo, “sconfinate nell’offesa personale” perché nel corso della lite le ha detto di essere “insensibile e che non ho umanità”. Giudizi davvero severi che non hanno un riscontro con la realtà. Sui social si sono schierati tutti dalla parte del volto Rai, tanto che alcuni la vorrebbe fuori solo perché non dovrebbe mischiarsi con certi soggetti.

