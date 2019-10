Stefania Orlando/ “Soffro di disturbi alimentari, di notte mangio senza accorgermi”

Stefania Orlando è stata ospite stamane di Storie Italiane per affrontare il problema dei suoi disturbi alimentari. “Ho scoperto di avere un disturbo alimentare legato ad un disturbo del sonno – ha raccontato la showgirl – praticamente quasi ogni notte io mi sveglio, mangio, e mi porto a letto il cibo. Però io non mi rendo conto di quello che sto facendo, e me ne accorgo solo la mattina dopo, quando trovo le tracce del cibo mangiato, magari le carte e le briciole. Mio marito ha assistito parecchie volte a questa cosa strana che mi accade, e una volta mi ha svegliata mentre stavo mangiando un pacchetto di patatine, facendo molto rumore. Potrebbe essere una sorta di sonnambulismo, non so…”.

STEFANIA ORLANDO, OSPITE CON FLAVIA NATALINI E STELLA PECOLLO”

Negli studi di Storie Italiane arriva anche Miss Lazio, Flavia Natalini, ragazza che era già stata ospite del programma Rai, e che ha svelato anch’essa di soffrire di disturbi alimentari: “Ora va tutto bene per quanto riguarda la malattia, mentre per quanto riguarda il mio papà (che non ha mai accettato la sua bulimia ndr) non ci sentiamo più. Non ha accettato la mia richiesta d’aiuto, non l’ha interpretata male, non l’ha vista come una richiesta di aiuto”. Interviene quindi la Orlando: “Bisognerebbe riuscire a cogliere al volo il grido di aiuto di una figlia, invito questo papà a capire la sua ragazza”. Si continua a parlare di problemi alimentari a Storie Italiane, e in studio entra anche Stella Pecollo, attrice ligure di 34 anni, che in passato ha lottato contro il suo corpo, fino a che non è riuscita ad accettarlo: “A Flavia dico complimenti – le sue parole – perché ci vuole tanto coraggio per superare questo problema, le dico di andare avanti e che possiamo contare solo su noi stessi. L’ammiro molto e vai avanti così”.

