Stefania Orlando sogna di condurre la Talpa/ Pupa e il Secchione? “Non ho rifiutato”

Stefania Orlando e il rifiuto a La Pupa e IL Secchione Show: “Non è stato carino nei confronti di Barbara…”

“Sarebbe stato surreale”, così Stefania Orlando, lo scorso maggio, commentava sul settimanale Chi, il suo “rifiuto” alla partecipazione come opinionista, nel programma di Canale 5 La Pupa e Il Secchione Show. Ruolo che è poi stato affidato, dalla regina del programma Barbara D’Urso ad Antonella Elia. Oggi la cantante e showgirl, Stefania Orlando è voluta tornata sull’argomento volendo chiarire una volta per tutte, come sia andata in realtà la faccenda: “In verità non ho rifiutata”, esordisce nella dichiarazione rilasciata sul settimanale Mio.

Stefania Orlando ha continuato poi: “Ho raccontato di aver fatto un colloquio con loro che però si è concluso con un nulla di fatto. Non capisco perché alcuni giornali amino fare i titoli sensazionalistici. Semplicemente, dopo il colloquio, le cose sono andate così: io ho fatto altre cose, loro hanno scelto altre persone. Non è stato carino nei confronti di Barbara e dei suoi autori che conosco da tanti anni, mi sono sentita in imbarazzo”. A sua detta dunque la situazione sarebbe stata “gonfiata” dai vari giornali compromettendo anche, in qualche modo, la sua figura di professionista.

Stefania Orlando e il suo sogno nel cassetto: condurre la Talpa

Si è ormai concluso il programma di cui Stefania Orlando era opinionista, Questa è casa mia, in cui interveniva al fianco dell’amico Tommaso Zorzi, e molti fan si chiedono che cosa farà adesso la showgirl. Secondo un’indiscrezione Stefania avrebbe un vero e proprio sogno nel cassetto… La conduzione della Talpa! Il famoso reality, il cui scopo è smascherare una “talpa” che si nasconde tra i vari concorrenti captando degli indizi, dopo ben 15 anni di assenza dalla televisione, torna in auge nel 2022. Ed è già dall’anno scorso, anno in cui la Mediaset è riuscita ad acquisire i diritti del programma battendo il concorrente Netflix, che si vocifera una possibile conduzione della Orlando.

Nel 2021 era Novella 2000 a sostenerlo, scrivevano in riferimento a una possibile conduzione della Talpa di Stefania Orlando: “Lei è perfetta con la sua pulizia morale che non lascia nulla al caso, una sorta di conduzione investigativa che potrebbe dare ottimi risultati in un reality che fa leva sul tradimento. Ora il sogno si potrebbe realizzare dal momento che l’altra possibile conduttrice, Simona Ventura, avrebbe smentito il tutto con un tweet. Stefania, dal canto suo, ha più volte dichiarato di voler avere un format che tratti vari temi, musica, attualità… Che il suo momento sia finalmente arrivato?

