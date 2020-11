Stefania Orlando/ Spara a zero su Dayane: “Maleducata!”, su Patrizia de Blanck..

Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020 rischia la nomination oggi?

Stefania Orlando è ormai la regina della casa, ancora più di Patrizia de Blanck. La Contessa conta sulla sua età per incutere rispetto soprattutto nei ragazzi che si sono sempre occupati di lei in questi due mesi, ma con la conduttrice è diverso e il Grande Fratello Vip 2020 potrebbe cambiarle la vita proprio come è successo con Adriana Volpe. Nei giorni scorsi Stefania Orlando ha avuto il suo bel da fare in casa a cominciare proprio da quella che ormai possiamo definire la sua rivale, la Contessa. Secondo la conduttrice, che si è ritrovata a parlare con i suoi inquilini in giardino, la Contessa doveva finire in nomination al posto di Andrea Zelletta perché PierPaolo Pretelli l’ha salvata solo per via della sua età, per una questione di rispetto e non certo di amicizia. L’ex velino ha confermato che aveva paura che lei ci rimanesse male ma questa sera potrebbero cambiare le cose e non solo per la Contessa (che a questo punto potrebbe finire in nomination) ma anche per Stefania Orlando che in settimana si è data un po’ da fare tra liti e frecciatine.

Stefania Orlando contro Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020

Stefania Orlando ha punto Selvaggia Roma, la nuova arrivata nella casa del Grande Fratello Vip 2020, e poi ha affrontato anche Dayane Mello provando a cercare un confronto ma trovandosi un muro davanti. Dopo la discussione con Tommaso Zorzi, la bella Dayane ha rifiutato di raggiungere gli altri anche durante la lettura del comunicato del GF e questo ha creato scompiglio tanto che Stefania Orlando l’ha raggiunta in Lavatrice per chiarire la situazione ma la modella ha rilanciato al grido di: “io faccio quello che voglio”, alla fine la conduttrice non ha potuto far altro che cedere dandole della maleducata ma chiarendo anche che lei non è la vittima di questa situazione.



