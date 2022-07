Stefania Orlando sparisce dai social: “Non ritrovo più la leggerezza di una volta”/ “Tutto stressante”

Stefania Orlando sparisce dai social, poi si sfoga con i follower

Stefania Orlando ha deciso di allontanarsi dal mondo dei social. La conduttrice, ex volto del Grande Fratello Vip, ha deciso di chiarire poi il perché di questa decisione, pubblicando uno sfogo in cui ammette di essere stanca della frenesia a cui si è sottoposti in questo mondo virtuale. Così, di fronte alla preoccupazione e alla curiosità dei follower che hanno notato la sua assenza su Instagram, Stefania ha spiegato le motivazioni della sua decisione.

“Grazie a tutte/i per l’interesse che dimostrare nei miei confronti attraverso i tanti messaggi privati dove mi chiedete se va tutto bene e come sto”, ha esordito Stefania Orlando. Dopo aver rassicurato i fan, ha aggiunto: “Tutto è a posto e niente è in ordine. Mi sono solo presa un po’ di tempo per assaporare la vita senza la frenesia di doverne immortalare ogni istante”.

Stefania Orlando rassicura i fan: “Prima o poi torno”

È a questo punto che Stefania Orlando si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo, lamentandosi del mondo social: “Non ritrovo più quella leggerezza di una volta, quell’evasione dalla realtà che mi dava gioia e divertimento, è tutto così stressante!”, ha fatto notare l’ex gieffina, sottolineando dunque un chiaro malessere. Ha tenuto però sul finale a rassicurare i fan, spiegando che l’allontanamento non è per forza definitivo ma che tutto può cambiare nel corso del tempo: “Comunque prima o poi torno eh, nulla è definitivo, giusto il tempo di prendere una sana boccata di vita”, ha infine annunciato la conduttrice.

