Nelle ultime ore ha tenuto banco sui social il post di Stefania Orlando contro Shaila Gatta, in cui l’ex Velina viene accusata di strategia dopo la fine della storia d’amore con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. “Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale. Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva?”, recita la presa di posizione social della Orlando.

Immancabile, a questo punto, un confronto a distanza tra le due “rivali” in diretta questa sera. A Shaila viene infatti mostrato il post dell’ex coinquilina e non gliele manda a dire: “Stefania, come al solito pensa quello che vuoi tu, io non posso convincerti di niente. Pensa quello che vuoi, che ti devo dire?“. La Orlando, da centro studio, la invita però al confronto: “Non c’è mai argomentazione da parte tua, Shaila. E comunque mai avrei pensato di prendere le parti di Lorenzo“.

Stefania Orlando: “Shaila, credevi che la coppia ti portasse in finale?“

Stefania Orlando a quel punto torna a spiegare il suo punto di vista sull’allontanamento tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, punzecchiandola: “Come mai adesso, che non sei arrivata in finale con la coppia, butti all’aria tutto l’amore che tanto decantavi con il tuo Lorenzo? Cos’è successo? Credevi che la coppia ti portasse in finale e invece alla fine non ci hai più creduto?“. L’ex Velina però controbatte: “Pur di parlare, fuori da qua, stai facendo un post per fare come all’inizio: cambi rotta e ora ne cambi un’altra“.

Stefania però capovolge l’accusa: “No, sei tu che hai cambiato rotta, non io. Hai sempre voluto stare sulla barca, ora sei scesa“. Beatrice Luzzi a quel punto cerca di prendere le distanze dall’attacco di Stefania, difendendo Shaila e rassicurandola: “Sotto questo post di Stefania ci sono anche decine di commenti iper-negativi. Shaila, un consiglio: non rinnegare il tuo percorso“. Alfonso Signorini però redarguisce l’opinionista sottolineando, in merito al post, che non è possibile fornire ai concorrenti informazioni dall’esterno.