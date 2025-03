Scintille in diretta durante la semifinale del Grande Fratello tra Shaila Gatta e Stefania Orlando. Il tema della discussione è il bacio appassionato che Shaila e Lorenzo si sono scambiati in settimana e che ha sancito la loro riappacificazione. Un bacio che Stefania, in diretta a Pomeriggio 5, ha definito “una gastroscopia”, criticando la teatralità dei due ragazzi, che sembrano essere più interessati alle telecamere che ai sentimenti, a suo dire.

Forse aspettandosi questo tipo di attacco, Shaila ha esordito in diretta, in merito al bacio, dichiarando: “Sarà felice Stefania del nostro bacio. Ciao Stefania, ora ha materiale per un’altra settimana.” L’opinionista ne ha approfittato per lanciare una prima stoccata alla ballerina: “Grazie, so che pensavi più a me che al vostro amore. Solo loro sanno essere così ‘riservati’…”

Stefania Orlando avverte Shaila al Grande Fratello: “Quando esci staccati, questo rapporto non è sano”

Quando Alfonso Signorini ha affrontato nel dettaglio il ritorno di fiamma tra Shaila e Lorenzo al Grande Fratello, è allora arrivato il commento ancora più pungente di Stefania Orlando, che ha infine voluto dare a Shaila Gatta un consiglio sincero. “Per me sono un po’ troppo cinematografici, un po’ troppo teatrali. – ha ribadito Stefania Orlando sulla coppia – Loro si sono messi al centro del giardino, di fronte a tutte le telecamere. Questo, secondo me, toglie autenticità e, soprattutto, zero romanticismo. Non mi convincono molto.” Così ha concluso col consiglio: “Ma io, comunque, voglio dare un consiglio a Shaila: quando esci di casa staccati da questo rapporto che, secondo me, non è sano per nessuno dei due”.