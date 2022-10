Stefania Orlando, su Marco Bellavia/ “Ce ne sarebbero tante di frecce da lanciare…”

Stefania Orlando commenta la vicenda di Marco Bellavia

Anche l’ex gieffina Stefania Orlando, ospite di GF Vip Party, ha commentato il ritiro di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip 2022. Ricordiamo che nella puntata di lunedì scorso del reality show, Ginevra Lamborghini è stata squalificata per aver “legittimato il bullismo”, mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato a un televoto flash tra i concorrenti che meno avevano empatizzato con l’ex conduttore di Bim Bum Bam. “Questa storia di Marco Bellavia non è restata nei recenti del Grande Fratello, se ne è parlato un po’ ovunque. Anche Gramellini ne ha parlato della sua rubrica”, ha detto l’ex gieffina parlando con Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Secondo la Orlando, questa vicenda ha fatto emergere il male della nostra società, l’indifferenza.

Stefania Orlando: “L’indifferenza può fare più male di tante parole”

“L’indifferenza può fare più male di tante parole. Ce ne sarebbero tante di frecce da lanciare, credo che sia stata già fatto da molti utenti di twitter e da Alfonso Signorini stesso che l’altra sera ha gestito con molto maestria tutta la serata, sarebbe superfluo dire qualcosa adesso”, ha concluso Stefania Orlando senza voler aggiungere di più alla vicenda. Nella puntata di ieri del GF Vip, Marco Bellavia ha fatto recapitare una lettera ai suoi ex coinquilini. L’ex gieffino ha promesso di tornare nella Casa per confrontarsi con i suoi ex compagni di gioco: “Non giudico nessuno. Però presto ritornerò a guardarvi negli occhi per un confronto sereno. Non c’è bisogno di fuggire dalla Casa come qualcuno di voi ha fatto. Non c’è bisogno di rimanere nella casa facendo finta di niente, come nulla fosse successo, come qualcuno di voi continua a fare. C’è bisogno di condividere”.

