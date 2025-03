Stefania Orlando si scaglia contro Zeudi Di Palma: cos’ha risposto ai fan sui social

Anche da lontano continua il rapporto scricchiolante tra Zeudi Di Palma e Stefania Orlando. Le due non si sono mai state molto simpatiche e questo il pubblico lo sa molto bene. La conduttrice non ha mai pensato bene dell’ex Miss Italia, sin da quando è entrata a novembre e ha sconvolto gli equilibri della casa tentando una finta ship con Helena Prestes, poi smascherata malamente. Ad oggi, come sappiamo, Zeudi è una delle possibili vincitrici del Grande Fratello anche se non è ancora detta l’ultima parola.

Stefania Orlando non ha mai accolto simpaticamente Zeudi Di Palma, definendola inizialmente come la sua “nipotina“, anche se col tempo ha capito che alcuni tratti caratteriali della bella napoletana non si sposavano con i suoi. In particolare, la Orlando ha sempre dubitato sul finto flirt tra lei nei confronti di Helena Prestes, dimostrandosi sicura nel non credere alla sua buona fede con la modella brasiliana. Nelle ultime ore Zeudi ha ricordato il momento in cui lei e Stefania cantavano insieme nella casa, ma fuori dal Grande Fratello, l’opinionista ha reagito tutt’altro che bene.

Stefania Orlando, l’annucio ai sostenitori tossici su X

Stefania Orlando ha prontamente risposto sui social dopo che i fan le hanno fatto notare che Zeudi Di Palma ha ricordato il loro rapporto nella casa. Quello che ha scritto ha lasciato tutti attoniti su X: “Volevo comunicare ai sostenitori (tossici) di Zeudi che non le state facendo un favore andando ad offendere, minacciare o intimorire chiunque non faccia il tifo per lei“. Poi continua, scrivendo sotto al video in cui l’ex Miss Italia elogia il loro rapporto: “Che tenera. Lei è la stessa che rideva divertita quando Lorenzo saltava con disprezzo con le scarpe sul mio letto?“. Intanto i fan stanno facendo grasse risate sui social, domandandosi quale sarà la reazione di Zeudi quando scoprirà le risposte di Stefania Orlando.