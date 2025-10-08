Stefania Orlando torna a parlare della rottura con Marco Zechini: cos'ha rivelato

Dopo la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi, sembrava che Stefania Orlando avesse finalmente ritrovato la serenità accanto a Marco Zechini, conosciuto circa due anni fa. Dopo una breve pausa presa durante la partecipazione di Stefania al Grande Fratello, i due erano poi tornati insieme, passando l’estate insieme. Tuttavia, a sorpresa, la conduttrice ha annunciato poche settimane fa la nuova rottura durante un’intervista a La Volta Buona. Ebbene, adesso, la Orlando è tornata a parlare della sua separazione a DiPiù Tv, dove ha svelato i veri motivi dietro la separazione.

A rovinare la relazione, infatti, sarebbe stata la convivenza. In particolare, i due sarebbero andati a vivere insieme troppo precocemente, finendo per litigare spesso. “L’errore è stato andare a convivere subito“, ha spiegato l’opinionista. Dopo i primi mesi pieni di entusiasmo, sono tornate a galla le differenze che già in passato avevano pesato sulla coppia. “Ho capito che non bisogna forzare le cose: se la serenità non c’è, è inutile insistere“, ha poi aggiunto.

Stefania Orlando “felicemente single”: cos’ha detto

“Dopo quattro mesi di convivenza sono sorti gli stessi problemi, non c’era dialogo o complicità“, ha detto Stefania Orlando parlando dell’ex compagno Marco in un’intervista a DiPiù Tv. Ad ogni modo, Stefania adesso è felicemente single e non sente il bisogno di iniziare una nuova relazione. Per ora, vuole godersi la sua “vita da single“, concentrandosi sul lavoro e le amicizie. D’altro canto, invece, Marco non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo, vista anche la sua riservatezza.