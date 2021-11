Stefania Orlando, Tale e Quale Show 2021 Il Torneo/ Ancora nel mirino di Malgioglio?

Stefania Orlando avrà possibilità di rifarsi a Tale e Quale Show 2021 Il Torneo dopo essere arrivata in settima posizione nell’edizione classica. La showgirl è stata comunque brava, sicuramente ha stupito in maniera positiva tutti i colleghi, i giudici e il cast tecnico del programma. Per questo motivo qualsiasi sia la prova da affrontare durante il torneo non deluderà nessuno, è pur vero che gareggiare con persone diverse da quelle a cui è stata abituata può rappresentare un motivo di difficoltà, ma sicuramente la showgirl non si fermerà di fronte a nulla. È stata capace di reinventarsi in ogni puntata, vincendo la sfida soprattutto con se stessa, inoltre è molto umile e consapevole dei suoi limiti. Ci si aspetta da lei una performance di qualità, come tutte quelle che ha effettuato durante tutto il programma, cercando anche di far prevalere un pò d’ironia che sicuramente può giocare a suo favore. Chissà quale cantante interpreterà, però siamo sicuri che la dedica sarà suo marito Simone Gianlorenzi.

Stefania Orlando, una piacevole rivelazione a Tale e Quale Show

La showgirl Stefania Orlando è stata una piacevole rivelazione, sicuramente tra le concorrenti migliori di questa edizione perché ha dimostrato puntata dopo puntata di essere una grande lavoratrice. Non ha mai fatto evidenziare perplessità e difficoltà ance di fronte alle prove più dure, per questo è stata sempre premiata. In classifica finale è arrivata settima, ma questo posto le ha dato comunque la possibilità di partecipare al torneo dei campioni. Da Cher a Fiorella Mannoia, da Caterina Caselli a Blondie sino a Mina, le sue non erano imitazioni ma vere e proprie interpretazioni degne degli artisti migliori. I giudici e il pubblico hanno espresso solo pareri positivi nei suoi confronti, giudicandola sempre tra le migliori concorrenti.

La sua grande soddisfazione a Tale e Quale Show di Stefania Orlando

Durante una recente intervista circa la sua partecipazione al programma, Stefania Orlando ha dichiarato la sua grande soddisfazione per essere riuscita ad arrivare ad un pubblico molto vasto, rivelando una parte di sé sconosciuta ai più. La parte più difficile del programma, ha asserito, è quella dedicata al trucco e parrucco, nonostante sia grata a tutti i lavoratori del settore, ammette che essere riuscita a stare per tanto tempo con le protesi attaccate in faccia è qualcosa di miracoloso. Un’esperienza positiva, ha asserito la conduttrice, che le ha recato gratificazioni inaspettate. La sua abilità è stata palese sin da subito, quasi nessuno era al corrente che sapesse cantare con facilità, quasi senza sbagliare mai una nota.

