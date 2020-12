Stefania Orlando “Tommaso ha problemi nella sua testa”/ Zorzi “Non ci siamo cac*ti..”

Amicizia al capolinea tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Dopo essere stata nominata da Tommaso, Stefania che ha anche discusso con Maria Teresa Ruta, ha deciso di non chiedere spiegazioni lasciando all’amico il tempo di metabolizzare e capire il motivo per il quale, tra tutti, ha deciso di nominarla nonostante il forte rapporto che hanno avuto sin dal primo giorno di convivenza. “Io non ho modificato una virgola dei miei sentimenti. Non lo voglio mettere in difficoltà, se ci sono stati dei problemi sono nella sua testa. Mi sono ritrovata ad essere percepita come una persona che si è allontanata, io non ho modificato nulla nel mio modo di essere. Non è una questione di orgoglio eh, è una questione che non lo voglio mettere in difficoltà, quando vuole io sono qui“, si è sfogata Stefania con Giulia Salemi.

TOMMASO ZORZI APRE IL VASO DI PANDORA: “ECCO PERCHE’ HO NOMINATO STEFANIA ORLANDO”

Sempre più distanti, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi continuano a parlare l’una dell’altro con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Tommaso, in particolare, a Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Pierpaolo Pretelli ha confessato di aver scelto di nominare Stefania per mettere alla prova il loro rapporto. Dopo settimane di contatti strettissimi, infatti, a detta di Zorzi, qualcosa si sarebbe incrinato nel rapporto con la Orlando. “Nominandola, scoperchio il vaso di Pandora, perché quando sei messa alle strette devi attaccare. Hai la scusa per prendertela con me perché ti ho fatto una cosa e me le dici tutte. È propedeutico alla creazione di un rapporto“, ha spiegato Tommaso che, tuttavia, subito dopo la nomination ha mostrato segni di pentimento. Continuando a chiacchierare con i coinquilini, poi, ha sottolineato come, dopo l’uscita di Francesco Oppini, Stefania si sia lentamente allontanata. “Gli ultimi 10 giorni non ci siamo ca***i tanto, e 10 giorni qua dentro è un mese. Ci ca***mo poco da quando è uscito Francesco, quindi qualcosa sotto c’era. Se viene fuori, serve”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA