Sembra non avere fine la “guerra” tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi. I primi attriti sono iniziati lo scorso autunno, quando la Orlando ha criticato alcuni commenti di Beatrice come opinionista al Grande Fratello. Da allora, l’attrice se l’è legata al dito ed è più volte andata contro la conduttrice. A dicembre, poi, Stefania ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia come concorrente, trovandosi a dover affrontare i giudizi della Luzzi. Ovviamente, lo scontro era annunciato e, nei tre mesi di permanenza della Orlando nel reality, le due hanno avuto diversi battibecchi.

L’ultimo confronto è avvenuto nella puntata dell’eliminazione di Stefania, dove se ne sono dette di tutti i colori. Da un lato, Stefania l’ha accusata di non essere oggettiva e di giudicare le dinamiche del reality in base a simpatie personali. Dall’altro, Beatrice sostiene che la Orlando sia stata spesso cattiva con alcune concorrenti della Casa, difendendo a spada tratta Helena Prestes solo per riuscire ad andare avanti nel gioco. Anche dopo l’uscita di Stefania, poi, le tensioni non sono finite.

Stefania Orlando attacca Beatrice Luzzi a Pomeriggio 5: cos’ha detto

Dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello, Stefania Orlando ha parlato più volte di Beatrice Luzzi. Nonostante i loro disguidi, però, in un’intervista al settimanale Chi ha teso la mano all’attrice, dichiarando che si prenderebbe volentieri un caffè con lei. Secondo l’Orlando, infatti, Beatrice è una donna intelligente e, al di là delle loro opinioni differenti, non avrebbe problemi a confrontarsi civilmente con lei. Tuttavia, questa “pace” è durata ben poco. Giovedì, 20 marzo, Stefania è stata ospite a Pomeriggio 5 per commentare le dinamiche del GF.

Al che, è tornata ad attaccare la Luzzi, accusandola di non essere un’opinionista super partes e di essersi lasciata influenzare spesso dalle potenze dei fandom dei concorrenti. “Lei prova a fare l’opinionista, ma secondo me lei sta dentro la Casa del Grande Fratello e si pensa di essere una concorrente. Chi ricopre quella poltrona dovrebbe essere super partes, lei non lo è mai stata perché segue i fandom potenti. Devo dire che se c’è una vincitrice in questo GF, si chiama Cesara”, ha sentenziato Stefania nel talk show di Canale 5. Beatrice risponderà anche questa volta alle stoccate della Orlando? Non resta che attendere per scoprirlo.