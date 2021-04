Stefania Orlando Vs Elisa Isoardi/ “Tommaso Zorzi buonista? Ha visto un altro GF”

Stefania Orlando segue il suo Tommaso Zorzi anche in tv e di sicuro non si perde una puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Anche ieri sera la bella showgirl era davanti allo schermo per seguire il suo amato collega di pettegolezzi e di Grande Fratello Vip 2020 ed è stato a quel punto che ha visto, come tutti noi, il battibecco andato in scena tra Elisa Isoardi e Tommaso Zorzi. L’influencer ha accusato la concorrente di essere piena e pronta ad esplodere nei confronti di alcuni colleghi e, in particolare, di Gilles Rocca ma che poi si trattiene in Palapa proprio come i suoi colleghi accusandoli di essere dei finti buonisti e di rovinare un po’ l’hype del pubblico che segue il daytime e che arriva a guardare la puntata convinto di trovare gente pronta a dirsene di ogni.

Stefania Orlando contro Elisa Isoardi sui social dopo la puntata dell’Isola dei Famosi 2021

A quel punto, proprio su quel finto buonista, interviene Elisa Isoardi che rimanda al mittente le accuse accusando Tommaso Zorzi di aver fatto lo stesso. A quel punto l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 non ci sta e rilancia: “io finto? Alla fine l’ho vinto il Grande Fratello Vip 2020“. Stefania Orlando allora ha pensato di intervenire proprio contro Elisa Isoardi difendendo l’amico “Evidentemente la Isoardi ha visto un altro #Gfvip 😉 #tommasozorzi #isola”. A quel punto è scoppiata la polemica soprattutto tra quelli che la invitano a fare i conti con il fatto che il GF è finito da un po’ e che forse dovrebbe voltare pagina. Cosa succederà adesso alla bella Stefania Orlando? Sarebbe bello vederla ospite all’Isola.

