Stefania Orlando vs Lorenzo Amoruso/ “Cerchi attenzione come Alex Belli!”

Stefania Orlando si scaglia contro Lorenzo Amoruso, reo nelle scorse ore di avere pubblicato su Instagram un pensiero contro la sua dolce metà, Manila Nazzaro, paventando addirittura l’ipotesi di lasciarla. Queste sono state le parole dell’uomo: “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisiva che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere”.

In particolare, a dare fastidio ad Amoruso sarebbe stata la discussione tra l’ex Miss Italia e Katia Ricciarelli in merito all’età, al cui interno Manila ha preferito smorzare la conversazione con la cantante piuttosto che difendere le sue idee, replicando magari che anche se si hanno 44 anni si possono aprire strade lavorative e amorose. Certo, un’argomentazione che vista dall’esterno sembra essere piuttosto debole per spingere una persona innamorata a lasciare la propria donna, tant’è che il popolo del web non ha esitato a condannare l’atteggiamento dell’ex calciatore, accusandolo di essere soltanto in cerca di notorietà e di volere creare dinamiche e teatrini sulla scia di quanto fatto da Alex Belli.

STEFANIA ORLANDO ACCUSA LORENZO AMORUSO: “COSA NON CI SI INVENTA PUR DI AVERE ADDOSSO UN OCCHIO DI BUE”

A questo coro, nelle ultime ore, si è aggiunta la voce di Stefania Orlando, che non ha esitato a prendere le difese della Nazzaro e ha scritto: “Cosa non ci si inventa pur di avere addosso un occhio di bue o per cercare di creare interesse nel pubblico e un po’ di empatia per la tua donna!! Alex Belli insegna!”.

Insomma, la frecciata è servita, complice l’assist al bacio fornito alla Orlando da Lorenzo Amoruso, poi preso di mira successivamente in un video da parte della showgirl nella quale ripete ironicamente le parole che ha utilizzato lui per allontanarsi, almeno via social, da Manila Nazzaro. Vedremo quali saranno gli sviluppi e come si evolverà quindi la questione.

