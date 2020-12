Stefania Orlando Vs Maria Teresa Ruta “Hai rotto il caz*o”/ “Fai la sceneggiata ora!”

Non è stata una serata facile quella di ieri per Stefania Orlando. Non solo ha ricevuto la nomination di Tommaso Zorzi, ma si è anche ritrovata a vedere una clip in cui Maria Teresa Ruta si diceva da lei non considerata. Parole queste che hanno scatenato l’ira della Orlando che, dopo la puntata, si è scagliata duramente contro l’amica. “Adesso fai la sceneggiata, vatti a lamentare con le ragazze. Già avevamo chiarito dieci giorni prima, di tutto. Se avevamo già parlato che senso aveva rifarlo!” è sbottata la conduttrice. Poi ha continuato: “Lei non so perché mi ha voluto mettere in cattiva luce con le altre, – ha detto facendo riferimento alla Ruta – facendomi passare per una che non ti vuole bene, che ti sta lontana, che non ti integra. Dopo giorni e giorni che abbiamo chiarito mi devo vedere la clip?”

Stefania Orlando furiosa con Maria Teresa Ruta: scoppia la lite!

Stefania Orlando proprio non ha mandato giù le accuse di Maria Teresa Ruta, arrivate poi dopo il loro chiarimento. “Non ti rigirare le frittate, mi sono rotta il ca**o anche di questo!” ha tuonato ancora. Per poi invitarla a prendere “la responsabilità di quello che dici prima o poi. Quella famosa volta di Dayane, questo ti volevo dire, che prima dici le cose e poi in puntata ne dici un’altra. Ti attorni qui, dopo che già abbiamo chiarito da due settimane, per cosa? Per avere la clip della puntata? Brava Maria Teresa!”. La Ruta ha cercato di replicare alle accuse senza però ricevere più risposta dalla Orlando che ha poi lasciato la camera. “Sono esterrefatta!” ha concluso Maria Teresa.



