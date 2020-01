Stefania Pezzopane, video ballo della pupazza/ E Simone Coccia: “Auguri amore mio”

Stefania Pezzopane ha compiuto ieri 60 anni e ha voluto celebrare l’evento anche sui social. La deputata del Partito Democratico ha condiviso su Instagram un post in cui è ritratta dietro la torta di compleanno in compagnia del fidanzato Simone Coccia Colaiuta. «Il mio compleanno, momento di abbraccio, di famiglia, di amicizia, di emozioni», la didascalia scelta dalla Pezzopane per lo scatto. Ma anche il compagno ha voluto condividere una foto del compleanno trascorso insieme, infatti sui social ha pubblicato una foto in cui si mostra a tavola con lei per un brindisi speciale. E dunque l’inizio del nuovo anno per la coppia si arricchisce di significato con questa ricorrenza. «Tantissimi auguri di buon compleanno amore mio, un bellissimo e felicissimo 2020 assieme», ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. E Stefania Pezzopane dal canto suo ha commentato lasciando due cuori e due baci sotto il post.

STEFANIA PEZZOPANE “HO 60 ANNI MA MI SENTO UNA RAGAZZA”. E SIMONE COCCIA…

Nei giorni scorsi invece Simone Coccia Colaiuta aveva accolto il nuovo anno con un post che celebrava anche la loro unione. «Buon 2020 a tutti e questo è il nostro sesto anno di fidanzamento», aveva scritto l’ex gieffino su Instagram. Lo stesso aveva fatto Stefania Pezzopane nei giorni scorsi: «Ecco, il 2020 tanto atteso, è iniziato. È la festa, il Brindisi di auguri, le lenticchie, la musica, gli abbracci. È così uguale e così sempre diverso. Si guarda avanti, si sogna e si spera nel futuro e ci si lascia alle spalle ciò che mai avremmo voluto. Ed oggi primo giorno del #ventiventi è di sorrisi». Ieri invece la deputata del Partito Democratico ha condiviso un messaggio con cui rifletteva sul traguardo raggiunto, quello appunto dei 60 anni. «Oggi è un giorno speciale, il mio compleanno! Ogni segno del mio viso è un pezzetto della mia vita. Ma tutto sommato mi sento una ragazza! Una ragazza di 60 anni. Grazie a tutti per gli auguri! Vi voglio bene».





