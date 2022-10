Stefania Picasso, chi è la moglie di Franco Gatti/ “Di notte parlo con mio figlio Alessio…”

Chi è Stefania Picasso, la moglie di Franco Gatti

Stefania Picasso è la moglie di Franco Gatti. La coppia che si ama da molti anni è rimasta unita nella gioia e nel dolore, supportandosi in ogni vicenda. I due, però, hanno dovuto far fronte a una sofferenza più grande di loro, la perdita di loro figlio Alessio nel 2013. La causa della morte sembrerebbe essere stata un eccesso di alcol e droga assunti in un momento particolare della sua vita. Franco, più di una volta, ha dichiarato: “Ho inculcato a mio figlio, fin da piccolo, la paura delle droghe, voglio sperare che Alessio sia morto per cause naturali e non per droga”. La donna pare che almeno inizialmente fosse sconosciuta nel mondo dello spettacolo, ma in seguito a diverse ospitate televisive insieme al marito è sicuramente salita alla ribalta. I due sono convolati a nozze ormai tanti anni fa e sono anche piuttosto uniti, soprattutto dopo la tragedia che hanno vissuto. Dalla loro unione sono nati i due figli ovvero Federica ed Alessio. Federica invece oggi è un avvocato e pare che abbia già avuto due figli rendendo così Stefania e Franco nonni di due due nipotini.

Stefania, la moglie di Franco Gatti, è apparsa spesso al fianco dell’artista nelle ultime apparizioni in tv. La consorte del Baffo dei Ricchi e Poveri ha tra l’altro una dote speciale: comunica con il mondo dei morti grazie alla scrittura automatica. “Avviene in uno stato d’incoscienza, non è il mio pensiero a prendere forma”, ha detto a Live – Non è la d’Urso, “mi trovo in uno stato alterato di coscienza, come sotto dettatura e scrivo con una grafia non mia. È Alessio a parlarmi”. Stefania Picasso infatti è sicura che questo particolare mezzo le permetta di entrare in contatto con il figlio, scomparso sette anni fa in modo tragico. “Questa cosa mi ha aiutato a elaborare il lutto di questo evento drammatico”, confessa, “ho iniziato la scrittura automatica tanti anni fa, un percorso che si è evoluto. La penna scorre a grandissima velocità, scrivo completamente al buio. Solo le mamme che hanno perso un figlio possono capirmi veramente”.

Stefania Picasso e la fondazione in memoria del figlio Alessio

Di Stefania Picasso sappiamo davvero molto poco, tranne che è la moglie di Franco Gatti, l’ex componente storico dei Ricchi e Poveri. Il loro amore è nato tanti anni fa, anche se non abbiamo una data precisa a cui affidarci. Almeno 40 anni se si considera l’età del figlio Alessio al momento della sua prematura scomparsa (23) e il fatto che la coppia abbia anche un’altra figlia, Federica, laureata in Giurisprudenza.

Non stupisce tanta riservatezza: l’artista e la sua dolce metà hanno sempre preferito tenere alla larga il gossip, almeno fino a quando non hanno deciso di trasformare il loro dolore in un’occasione di rinascita anche per le altre persone che vivono lo stesso dramma. In seguito alla morte del figlio, Stefania Picasso ha fondato un’associazione per raccogliere persone e mamme in lutto per aiutarle a comunicare con i loro cari. Fra le persone che ha sostenuto c’è anche Marina Giulia Cavalli, l’attrice di Un Posto al Sole, che ha perso la figlia Arianna a causa della leucemia.

