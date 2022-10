Stefania Picasso, moglie di Franco Gatti/ Com’è nato il loro amore?

Chi è Stefania Picasso, la moglie di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri

Stefania Picasso è la moglie di Franco Gatti di Ricchi e Poveri. Dalla loro unione sono nati due figli, Alessio morto nel 2013 ai 22 anni per overdose nella sua abitazione di Nervi, a Genova. e Federica, laureata in Giurispudenza è avvocato e madre di due figli. Franco Gatti e la moglie Stefania sono stati una coppia molto unita e anche nel drammatico momento della morte del figlio Alessio si sono supportati a vicenda. Stefania originaria è laureata in Architettura. Riservatissima sui social, dopo la morte di Alessio ha iniziato a occuparsi dell’associazione Oltre l’Orizzonte e si è interessata alla medianità e alla metapsichica al fine di stabilire un contatto con lui nell’aldilà. Proprio la moglie Stefania Picasso in questi giorni tristi e difficili che seguono la sua morte, ha ricordato il loro grandissimo amore ed il loro primo incontro.

Nel corso di un’intervista a Pomeriggio Cinque, Stefania Picasso ha rivelato di essere rimasta sorpresa dall’affetto che il pubblico ha avuto nei confronti di Franco Gatti dopo la notizia della scomparsa: “Mi sono resa conto di quanto Franco fosse amato. Lo sapevo già, però oggi ho avuto veramente la conferma”. Ai giornalisti, mentre usciva dalla Chiesa in cui è avvenuto il rosario, ieri ha spiegato: “L’ultima immagine di Franco che mi rimane dentro non può che essere meravigliosa: per me mio marito era un grande punto di riferimento e sicuramente mi mancherà tantissimo perché era un grande punto di riferimento e sicuramente mi mancherà tantissimo perché era una persona veramente di valore”.

Stefania Picasso e Franco Gatti, quando si sono conosciuti?

Tra Franco Gatti e Stefania Picasso è stato un colpo di fulmine. In un programma a Primocanale, la donna ha raccontato: “Una storia di tanti anni fa, ci siamo conosciuti perché Angelo, il collega di mio marito, abitava a Recco e io sono di Recco e ci siamo incontrati un giorno in casa di Angelo perché ero sua amica, ci siamo incontrati lì, a casa di Angelo. Appena l’ho visto, ho pensato: “Io questo me lo sposo. Sì, è stato un colpo di fulmine”. Sui social Stefania Picasso è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata ma ha preso parte a diverse conferenze relative alla medianità.

Franco Gatti, a causa del decesso prematuro del figlio, non partecipò a Sanremo e al settimanale DiPiù dichiarò quanto segue: “È contro natura che un figlio di 22 anni sia morto quando un padre di 70, pieno di acciacchi, è ancora vivo. Cerco di tener dentro il mio dolore, ma sono disperato, disperato. Lo so, lo spettacolo deve andare avanti anche con la morte nel cuore, ma ditemi voi: come faccio? Ho detto agli altri due di andare senza di me, per rispetto per il pubblico che ci ha amato e ci ama, ma anche loro si sono rifiutati”.











