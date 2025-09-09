Stefania Picasso - moglie del compianto Franco Gatti - ha rilasciato un’ampia e toccante intervista a La Volta Buona.

3 anni senza un grande volto della musica italiana, icona dei Ricchi e Poveri e soprattutto dolce metà di Stefania Picasso, moglie di Franco Gatti. Il compianto artista è impresso nel cuore della donna che ancora ricorda alla perfezione la genesi del loro amore; parte proprio da qui nell’intervista di oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo. Un amore che dal suo punto di vista ha il valore del colpo di fulmine ma che parte da circostanze particolarmente curiose.

Malattia Franco Gatti, com’è morto lo storico volto dei Ricchi e Poveri/ Il calvario del Morbo di Crohn

“Ci siamo incontrati a casa di Angelo Sotgiu; arriva, lo vedo, il classico colpo di fulmine. Dentro di me dico: ‘Questo me lo sposo’, ma mi dovevo sposare con un altro… Non è stato facile!”, inizia così il racconto di Stefania Picasso – moglie di Franco Gatti – con un colpo di scena non da poco – o meglio, retroscena – a proposito della genesi dell’amore per il compianto artista. “All’inizio quasi non mi considerava, io dissi a mia sorella: ‘Ho trovato il mio futuro marito!’. Il giorno dopo mollo il mio fidanzato ed è stata una cosa molto difficile, soprattutto considerando che Franco non aveva la minima idea di cosa avessi in mente”.

Franco Gatti, com'è morto: patologie croniche e complicazioni covid/ La moglie Stefania "Ci perdonammo tutto"

Stefania Picasso, moglie di Franco Gatti: “La morte di nostro figlio è stata devastante…”

A dispetto di tutto e tutti, quell’amore è sbocciato ma all’inizio è stato tutt’altro che rose e fiori. “Lui era un birichino e io ero particolarmente gelosa!”. Le cose pian piano sono però migliorate, ha raccontato Stefania Picasso a proposito della sua storia d’amore con il compianto Franco Gatti, scomparso 3 anni fa.

L’atmosfera è dolorosa quando si arriva al dramma del figlio, morto 12 anni fa: “La nostra vita è cambiata, in queste situazioni è importante non rinfacciarsi mai nulla e noi ci siamo riusciti”. Le parole di Stefania Picasso – moglie di Franco Gatti – a La Volta Buona toccano il cuore. “Ricevo ancora oggi tanti messaggi, sia da mio figlio che da Franco; il suo più bel regalo è stato accompagnarmi ad un congresso per dare speranza a quei genitori che sono ancora nel buio di quella disperazione. Dietro la morte di un figlio c’è lo strazio, noi due abbiamo cercato di superarlo nel miglior modo possibile”.

Alessio Gatti, chi è e come è morto figlio Stefania Picasso e Franco Gatti/"Una ca*ata gli è costata la vita"