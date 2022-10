Stefania Picasso, moglie Franco Gatti/ “Quando l’ho visto ho detto ‘me lo sposo'”

Stefania Picasso e la morte del marito Franco Gatti

Stefania Picasso è la moglie di Franco Gatti, storico componente dei Ricchi e Poveri scomparso all’età di 80 anni. Un grande amore quello nato tra il mitico baffo” dei Ricchi e Poveri e Stefania che, subito dopo il funerale, ha voluto rilasciare una dichiarazione a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso: “l’ultimo ricordo sono le parole che mi ha detto, il regalo più grande che potesse farmi: che mi ha amato e che mi amerà sempre e che mi ha amato tanto. Adesso ha raggiunto Alessio che è venuto a prenderlo e lo ha accompagnato nel passaggio”. Tanto dolore per la donna che intervistata da primaonline.it ha confessato: “mi sono già accorta che Franco era molto amato, evidentemente ha dato tanto e nello stesso tempo era una persona umile e per questo non si esaltava mai e questo la gente lo sente, lo avvertiva, era un grande amicone per tutti”.

Una storia, quella nata tra Stefania e Franco, che è iniziato nell’anteguerra come raccontato dalla figlia Stefania che parlando del papà ha dichiarato: “io ero molto affezionata a mio papà, passavamo molto tempo insieme soprattutto negli ultimi anni, è come lo descrivono tutti, una bellissima persona, umile, semplice, di cuore”.

Stefania Picasso e l’incontro col marito Franco Gatti

Stefania Picasso ancora oggi ricorda l’incontro con il marito Franco Gatti. Conosciuto come il baffo dei Ricchi e Poveri, Franco Gatti si è spento all’età di 80 anni. La donna, pochi giorni dopo la morte del marito, ha rilasciato una intervista a primaonline.it ricordando il primo incontro: “una storia di tanti anni fa, ci siamo conosciuti perché Angelo, il collega di mio marito, abitava a Recco e io sono di Recco e ci siamo incontrati un giorno in casa di Angelo perché ero sua amica, ci siamo incontrati lì, a casa di Angelo”.

Tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine con la donna che ha confessato: “non lo so, non ho questo ricordo molto vivo, però ricordo che l’ho visto e ho detto, “io questo me lo sposo” poi ci ho messo sette anni, però poi alla fine ci siamo sposati…”.











