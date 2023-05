Stefania Pittaluga, chi è la moglie di Marco Mazzoli/ La dedica speciale: “Il mio guerriero”

Stefania Pittaluga, chi è la moglie di Marco Mazzoli

Stefania Pittaluga continua a sostenere da lontano il marito Marco Mazzoli che, dopo l’abbandono di Paolo Noise, sta affrontando da solo l’ultima parte dell’avventura sull‘Isola dei Famosi 2023. Nonostante abbia risentito fortemente del ritiro dell’amico che, in Honduras, era stato per lui una spalla sin dal primo giorno, Marco Mazzoli ha deciso di portare a termine l’avventura fino a quando avrà il sostegno del pubblico che, per il momento sta facendo il tifo per lui. L’uscita di Paolo Noise sta così mettendo a dura prova Marco Mazzoli che, negli scorsi giorni, è stato il protagonista di accesi scontri con gli altri naufraghi.

Con la finale che comincia ad essere più vicina, i naufraghi non si concedono sconti. Lo speaker radiofonico, dopo aver deciso di proseguire l’esperienza anche da solo, è pronto a combattere per arrivare fino in fondo, forte del sostegno della moglie Stefania che, in passato, ha lavorato come addetta alle vendite per lo showroom Stella McCartney di Milano e Parigi ed è stata responsabile commerciale per la linea donna dello Showroom Pepoli s.r.l.

La dedica di Stefania Pittaluga al marito Marco Mazzoli

Dopo aver accettato l’invito dell‘Isola dei Famosi 2023 a raggiungere il marito Marco in Honduras dove ha ricevuto la proposta di matrimonio, Stefania Pittaluga continua a seguire con grande interesse le avventure del marito sostenendolo sui social. Sul profilo Instagram di Stefania, infatti, sono tanti i post dedicati alla vita da naufrago del marito Marco. Oltre ad aver condiviso il video in cui Mazzoli conferma ad Ilary Blasi l’intenzione di continuare l’esperienza da naufrago, la Pittaluga ha anche dedicato delle dolci parole al marito.

“Il mio guerriero”, ha scritto pubblicando la foto che vedete qui in basso e dimostrando, se ma ce ne fosse bisogno, di essere la sua prima fan e di essere pronta a sostenerlo fino in fondo.













