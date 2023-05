Stefania Pittaluga, chi è la moglie di Marco Mazzoli/ (Seconda) proposta di matrimonio all’Isola? Lo spoiler

Marco Mazzoli farà la seconda proposta di matrimonio alla moglie Stefania Pittaluga?

È in arrivo una grande sorpresa per Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi 2023: questa sera potrà infatti riabbracciare sua moglie. Stefania Pittaluga sta infatti per approdare in Honduras e, così come accaduto per Asia Argento la scorsa settimana, è probabile rimanga su Playa Tosta almeno per una notte e un giorno prima di andare via.

Proprio durante queste ore, e forse proprio nel corso della diretta dell’Isola di oggi 8 maggio, Marco Mazzoli potrebbe decidere di fare una romantica proposta di matrimonio alla moglie, così come si vocifera sul web dopo le anticipazioni della puntata. D’altronde, proprio nelle scorse puntate, lo speaker radiofonico ha annunciato di voler sposare colei che, in realtà, è già sua moglie.

Stefania Pittaluga, chi è la moglie di Marco Mazzoli

Stefania Pittaluga ha 49 anni ed è originaria di Miliano. La compagna di Marco Mazzoli è la direttrice artistica del marketing The Zoo, dunque i due lavorano insieme. Marco e Stefania si sono conosciuti nel 2009 e sposati l’anno successivo con un matrimonio celebrato a Miami, città dove vivono ancora oggi. Al momento non hanno figli ma un cane, Zac, che arriverà con Stefania all’Isola nella diretta di questa sera.

Tornando alla possibile proposta di matrimonio, ad anticiparne l’arrivo è stato d’altronde proprio Mazzoli all’Isola, dichiarando: “Mia moglie è una donna fortissima, è così forte che è riuscita a cambiarmi. Mi ha migliorato come essere umano. Lei odia il fatto che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari. Lei sogna il matrimonio. Prometto davanti a tutti che quando esco da qua organizzo un vero matrimonio a mia moglie e vi invito tutti. Lei è la mia metà perfetta, l’esatto 50% che mi manca. Lei mi completa.”

