Stefania Pittaluga, moglie Marco Mazzoli/ La promessa del naufrago: “Quando uscirò di qua…”

Stefania Pittaluga è la moglie di Marco Mazzoli, famoso conduttore radio e attualmente concorrente all’Isola dei Famosi 2023. Direttrice marketing di The Zoo, lavora assieme al marito da tempo. Stefania e Marco si sono incontrati la prima volta nel 2009 e dopo un solo anno si sono promessi amore eterno a Miami, dove vivono tuttora. La quarantanovenne ha iniziato il suo percorso professionale come addetta vendite, lavorando prima a Milano e poi Parigi. Ben presto è diventata responsabile commerciale di Pepoli, nell’ambito moda.

Dopo il matrimonio con Marco, Stefania si è interessata alla professione del marito, avvicinandosi alla comunicazione, al marketing e alla pubblicità, diventando nel 2013 direttrice artistica del marketing di The Zoo. Come dicevamo, Stefania e Marco, si sono sposati a Miami. Ma il loro matrimonio è stato abbastanza improvvisato, per questo motivo Marco adesso sogna di sposarla in modo tradizionale in Italia.

“Lei odia il fatto che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari“, ha confidato Marco Mazzoli durante una puntata dell’isola dei Famosi. “Mia moglie è una donna fortissima, è così forte che è riuscita a cambiarmi, mi ha migliorato come essere umano. Matrimonio? Ci eravamo messi insieme da un anno, eravamo a Miami con una coppia di amici e un pomeriggio ci annoiavamo, così siamo andati a sposarci in comune. Lei sogna il matrimonio. Io prometto davanti a tutti che quando esco da qua organizzo un vero matrimonio a mia moglie e vi invito tutti”, ha detto Marco Mazzoli davanti alle telecamere di Canale 5.

Attualmente la coppia vive a Miami, una città dove hanno trovato la loro dimensione ideale. Non hanno figli, ma amano gli animali e nei loro scatti spesso appare l’adorabile amico a quattro zampe Zac.











