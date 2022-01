Stefania Salmaso/ “Omicron non è come raffreddore, questa narrazione è pericolosa”

Stefania Salmaso a tutto tondo sull’emergenza pandemica a Stasera Italia. L’epidemiologa ha esordito parlando dell’obbligo di mascherina all’aperto, soffermandosi sulle differenti tipologie di dispositivi di sicurezza: «La Ffp2 effettivamente è una barriera molto più efficace rispetto alla mascherina chirurgica, che nasce per proteggere il paziente dal chirurgo, quindi protegge chi sta fuori dalla mascherina. La Ffp2 ha più strati e filtra molto di più in entrambe le direzioni. Impossibile contagiarsi? Dipende molto da come viene indossata e da come aderisce al volto».

Stefania Salmaso ha poi parlato della riapertura della scuola, promuovendo l’azione del governo Draghi: «Non abbiamo alcuna evidenza che chiudere le scuole in questo frangente sarebbe servito a qualcosa, ma abbiamo evidenza che chiudere le scuole ha portato parecchi danni ai ragazzi. La classe d’età più colpita è la 20-29 anni, i ragazzi che non vanno a scuola perdono la possibilità di fare il percorso di conoscenza e di educazione che va mantenuto».

Dopo una replica netta a chi paragona la variante Omicron a un raffreddore – «Omicron è come un raffreddore? Non è vero, questa è una narrazione molto pericolosa» – Stefania Salmaso ha frenato sull’ipotesi di una quarta dose: «Su questo non abbiamo evidenze, Israele è partita come sempre, ma non hanno spiegato sulla scorta di che… Tra poco dovrebbe arrivare il vaccino aggiornato, quindi è probabile che ci saranno ulteriori dosi ma con dei vaccini modificati».

