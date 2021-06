Stefania Sandrelli “A 75 anni faccio la mia porca figura”/ “Ho amato tanto..”

Stefania Sandrelli compie gli anni e si sente ancora bellissima. La diva del cinema sexy, delle grandi storie d’amore e anche del cinema italiano maturo e d’autore, oggi compie 75 anni e fa bene a non sentirli perché sono poche le donne che hanno saputo accettare il passare degli anni e sono ancora bellissime come lei. A confermarlo è la stessa Stefania Sandrelli che in un’intervista a Il Messaggero ripercorre le tappe della sua vita e della sua carriera in questi anni ammettendo che non lascerà il lavoro perché è qualcosa di importante da cui sicuramente il suo destino non può prescindere ma sulla bellezza non ha dubbi: “A questa età faccio ancora la mia porca figura”. Stefania Sandrelli classe 1946, continua a mietere successi e ad essere venerata dai fan e dagli addetti ai lavori e nella sua intervista rivela che quelli di oggi sono solo dei falsi miti (influencer compresi).

Stefania Sandrelli/ "Dopo la pandemia bisognerà cambiare qualcosa. I miei figli..."

Stefania Sandrelli “A 75 anni faccio la mia porca figura”

In particolare, proprio su di loro è netta e anche un po’ rude: “Mah… non voglio offendere nessuno, ma i giovani che oggi li seguono sui social capiranno che queste persone sono inconsistenti e le molleranno. È solo questione di tempo”. Se in questo è molto chiara, non riesce ad essere quando si parla di lei. Stefania Sandrelli non si sbilancia sul suo ruolo di mamma (convinta che debbano essere i figli a dirlo) e nemmeno quando si tratta della sua vita (perché non ama fare bilanci), e allora cosa aspettarsi ancora da lei? Nonostante i suoi 75 anni, la Sandrelli continuerà a lavorare e anche a sperare nell’amore: “Ho sempre pensato che l’ ultimo amore della vita sia il più importante perché è basato sulla confidenza reciproca”. Infine, anche lei si pronuncia sul cat calling invitando le donne a coalizzarsi come fanno gli uomini ma, soprattutto, a non demonizzare un complimento quando è gentile”.

