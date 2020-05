Stefania Sandrelli: “con Gino Paoli ho sofferto”/ “Con Depardieu c’è stato qualcosa”

Pubblicità

La straordinaria carriera di Stefania Sandrelli è nota a tutti, ma stavolta, l’attrice ha deciso di raccontarsi a 360 gradi in un’intervista al Corriere della Sera in cui parla dei suoi amori passati e finiti, ma anche della sua carriera che ebbe una svolta grazie a Pietro Germi che la volle nel film Divorzio all’italiana. «All’epoca ero già apparsa in qualche pellicola e ogni tanto, a Viareggio, mi facevano miss di qua, miss di là… Germi mi vide nella foto pubblicata su una rivista e mi fece convocare agli Studi De Paolis a Roma: mi prese un colpo, non me l’aspettavo! Ero minorenne e venni accompagnata da mia madre», racconta l’attrice che domenica 17 maggio si racconterà con Domenica Con, in onda su Rai Storia dalle 9 a mezzanotte. La Sandrelli, inoltre, sottolinea di non essersi mai pentita delle sue scelte professionali. Il motore della vita della Sandrelli, però, è stato l’amore. Uno dei grandi amori dell’attrice è stato sicuramente Gino Paoli, padre della figlia Amanda. Un amore che riuscì, tuttavia, anche a farla soffrire molto.

Pubblicità

STEFANIA SANDRELLI: “UN FLIRT CON GERARD DEPARDIEU”

Bellissima e affascinante, Stefania Sandrelli è stata anche molto corteggiata. Uno dei suoi grande amori è stato sicuramente Gino Paoli. «Quando ci siamo lasciati, fu un brutto momento, poi ci siamo ritrovati in un bel rapporto di amicizia. Non so chi abbia maggiormente influenzato nostra figlia, attrice, se io o il padre. Non è facile avere per genitori Paoli e Sandrelli, ma ha ripreso da noi lo spirito di indipendenza, e due indipendenze sommate sono parecchia roba», ha confessato. Nessun amore, invece, sul set anche se l’attrice confessa di aver avuto un piccolo flirt con Gerard Depardieu. «Non ho mai sognato di mettermi con un attore. Giusto con Depardieu c’è stata qualcosina, più che altro un’affettuosa amicizia: ma Gérard è un uragano, e come uragano basto io. Sto bene da tanti anni con Giovanni, pure se siamo cane e gatto», ha raccontato



© RIPRODUZIONE RISERVATA