Stefania Sandrelli e Gino Paoli, mamma e papà di Amanda Sandrelli/ “Mio padre sembra indifferente ma…”

Stefania Sandrelli e Gino Paoli hanno avuto un’intensa relazione, a partire dal 1962: lui, sposato con Anna Fabbri, aveva 28 anni e lei solo 16. Nel 1964, in Svizzera, è nata la figlia Amanda. Tre mesi prima, il cantautore era diventato papà di Giovani, nato dal matrimonio con Anna Paoli e la Sandrelli sono rimasti insieme fino al 1968: “La fine di un amore è un mistero, così come l’amore stesso. Arriva, poi passa”, ha aggiunto.

Stefania Sandrelli e Gino Paoli: un affetto che dura ancora oggi

Tra gli 8 e i 13 anni, Amanda Sandrelli ha vissuto con il padre Gino Paoli e la sua famiglia. Nel 1992, Paoli ha coinvolto la figlia nella canzone “La bella e la bestia”, adattamento in italiano del singolo “Beauty and the Beast”, per l’omonimo film Disney. In una recente intervista a IoDonna, Amanda Sandrelli ha parlato dei suoi genitori: “Li ho amati molto. Mia madre è sempre stata molto calda con me, mi abbraccia spesso, mi fa sentire il suo amore anche fisicamente. Mio padre sembra indifferente, poco affettuoso, ma quando meno te lo aspetti arriva una telefonata”.

Ma non ha nascosto la sofferenza per non averli mai visti insieme: “Quando vedevo una famiglia unita più che dolore provavo nostalgia, tristezza, per questo ho fatto il possibile perché i miei figli soffrissero il meno possibile dopo la separazione dal mio ex marito”. Oggi Stefania Sandrelli e Gino Paoli sono in ottimi rapporti: “Amo i suoi figli, sono amica della moglie. La grande passione che mi ha legato a lui mezzo secolo fa si è trasformata nell’ammirazione sconfinata per il suo talento”, ha detto l’attrice, come riporta Vanity Fair.



