Stefania Sandrelli e il padre morto/ “Non l’ho mai cercato nei miei uomini” (Io e te)

Stefania Sandrelli ospite oggi a “Io e te”. La diva e musica del piccolo e grande schermo italiano si è raccontata nello studio di Pierluigi Diaco. «Incontriamo una delle più grandi attrici italiane. Una donna incredibile», dice il conduttore nella presentazione. Lui che l’ha incontrata qualche volta per il Maurizio Costanzo Show, non ha però avuto modo di conoscerla in maniera approfondita. Ma con convinzione spiega: «Ogni volta ho visto in lei il tatto, la premura e l’eleganza di una donna che si è sottratta alle lusinghe del mondo dello spettacolo». Una carriera straordinaria quella di Stefania Sandrelli, che non a caso è stata accolta in studio da un applauso molto caloroso. «Io sono ansiogena per via dei miei impegni, ma sono contenta di essere qui». L’attrice ha parlato delle sue contraddizioni: «Io sono tutta istinto, solo quello. Preferisco i dubbi alle certezze granitiche. Penso però di essere stata sempre consapevole».

STEFANIA SANDRELLI A IO E TE: I SOGNI E IL RAPPORTO COL PADRE

Stefania Sandrelli ha spiegato quanto siano cambiati i progetti nella sua vita. «Io sono stata più scelta, anche perché volevo fare la ballerina», ha raccontato l’attrice. L’unica cosa che recrimina della sua giovinezza è non aver approfondito gli studi. «All’epoca bastava dattilografare, sapere una delle due lingue straniere più conosciute, infatti ho imparato l’inglese». A proposito degli alti e bassi del suo stato d’animo per la sua bellezza, ha chiarito di aver trovato un equilibrio, pur non essendosi mai sentita brutta. Sul cinema, invece, ha espresso profonda gratitudine: «Devo molto al cinema, il modo in cui l’ho fatto è pieno amore. Il cinema mi ha dato tanto». E fa un esempio: «Mi ha formata, sono cresciuta anche come persona». Invece sulla sua famiglia: «Otello è mio padre, aveva questo nome operistico. L’ho perso molto presto, ma ricordo molto di lui. Io sono molto ricettiva e l’ho dimostrato col mio lavoro. Non l’ho mai sentito urlare. Mio nonno era amico di Puccini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA