Stefania Sandrelli “Fine vita? Oggi direi sì”/ “Non si può, siamo nel Paese del Papa”

Stefania Sandrelli, al termine dell’intervista rilasciata a Mara Venier nel corso di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 18 settembre 2022, ha parlato del trattamento di fine vita, argomento attorno al quale ruota uno dei suoi ultimi film, la cui protagonista è costretta a recarsi in Svizzera per porre fine alla propria esistenza. Stefania Sandrelli, in particolare, ha chiarito che “il fine vita dovrebbe potersi scegliere dignitosamente, cosa che in Italia non si può fare perché non c’è una legge. Siamo nel Paese del Papa, grandissimo uomo, dunque capisco queste motivazioni…”.

STEFANIA SANDRELLI: “HO DELLE MOTIVAZIONI PER LE QUALI OGGI DIREI SÌ AL FINE VITA”

Successivamente, nel dialogo con Mara Venier, Stefania Sandrelli ha sottolineato con forza di essere a favore del trattamento di fine vita, aggiungendo esattamente quanto segue: “Ho anche delle motivazioni che non sto qui a perorare, ma è una giusta causa. Se io adesso dovessi scegliere, sceglierei di sì”. Per comprendere con esattezza di cosa stesse parlando l’attrice, Mara Venier ha inteso specificare: “Sceglieresti di decidere della tua vita“. E Stefania Sandrelli, senza esitazione o senza tentennamento alcuno, ha confermato quanto appena espresso dalla presentatrice: “Sì, oggi sceglierei di sì”.

